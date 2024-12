Partnership per i rally elettrici: Opel e ADAC si dirigono verso la quinta stagione

Opel e ADAC hanno annunciato l’avvio della quinta stagione della Partnership per i rally elettrici, confermando l’impegno nel campo dell’automobilismo sostenibile e innovativo. La Opel Corsa Rally elettrica sarà protagonista di questo campionato monomarca Rally Cup “powered by GSe”, dimostrando che il rally elettrico non solo è dinamico e affascinante ma anche sostenibile e diverso.

Il programma per il 2025: sono previste sette tappe in cinque paesi, con una finale di stagione insieme al Campionato del Mondo Rally. Circa 140 partecipanti da 22 paesi hanno partecipato alle competizioni di Opel e ADAC, mostrando un crescente interesse da parte di piloti e appassionati.

Nelle parole di Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel: “Il primo campionato monomarca elettrico al mondo è stato un successo. La nostra Opel Corsa Rally elettrica è sinonimo di puro piacere di guida. L’importanza di questa competizione unica nel suo genere sta crescendo rapidamente e sta suscitando grande interesse in Germania e all’estero, anche grazie alla platea dei partecipanti”.

Gerd Ennser, presidente di ADAC Sport, ha dichiarato: “Insieme a Opel, abbiamo assunto un ruolo pionieristico nel rendere sostenibile i rally. L’ADAC Opel Electric Rally Cup è l’unica serie di rally elettrici volta a promuovere i giovani talenti. Stiamo perseguendo costantemente questa idea e non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione di successo”.

L’ADAC Opel Electric Rally Cup mostra la strada verso il futuro dei rally, con un crescente numero di partecipanti da tutto il mondo. Il calendario per il 2025 prevede sette gare in cinque paesi europei, tra cui eventi come l’ADAC Rallye Sulingen in Germania, il Rallye Vosges Grand-Est in Francia e il Rally ELE nei Paesi Bassi.

Le iscrizioni per l’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” 2025 si apriranno presto, offrendo a giovani talenti la possibilità di emergere nel mondo del rally elettrico.