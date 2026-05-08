Pechino Express, le tre coppie in finale verso Kyoto: chi vincerà l'edizione 2026?

Pechino Express si avvicina all'ultimo e decisivo atto: la finale che decreterà la coppia vincitrice dell'edizione 2026 andrà in onda giovedì 14 maggio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Dopo una semifinale ricca di colpi di scena e missioni imprevedibili tra Tokyo e Nara, sono rimaste in gara tre coppie: Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo, I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino e I Veloci Fiona May e Patrick Stevens.



Le Dj si confermano la squadra da battere, centrando per la quarta volta la vittoria di tappa. La semifinale è partita dal centro pulsante di Tokyo fino ad approdare al suggestivo parco di Nara, tra prove di destrezza e gusti tipici della cucina giapponese che hanno messo alla prova nervi e stomaci dei viaggiatori. Dal trafficatissimo Shibuya Crossing ai cervi del Parco di Nara, passando per gli iconici giochi della tv nipponica commentati dalla Gialappa's Band: le coppie prendono confidenza con il Giappone e scappano dall'Asciugona Flag di Guido Meda.



A doversi arrendere alle selezioni della semifinale sono state Le Albiceleste, Candelaria e Camila Solórzano, eliminate proprio a un passo dall'ultimo traguardo. Nella top tre restano quindi Le Dj, I Raccomandati e I Veloci, che giovedì prossimo si contenderanno la vittoria lungo la rotta finale verso Kyoto guidati da Costantino della Gherardesca e dall'inviato per il Giappone Guido Meda.



L'episodio trasmesso ieri ha raggiunto una Total Audience di 381mila spettatori con l'1,8% di share e un aumento delle interazioni social di oltre il 40% rispetto all'anno scorso, segno che il format continua a entusiasmare il pubblico. L'asticella della sfida è stata ulteriormente alzata dalle missioni spettacolari, tra cui la creazione di mini-sushi al mercato del pesce, il passaggio sul Rainbow Bridge e la divertente "Mai dire Pechino", in cui le coppie si sono cimentate nei giochi surreali della tv giapponese con il commento originale della Gialappa's Band.



Tra banane tra le gambe, collant sul viso e l'iconico tubo di plastica con la blatta, la semifinale non ha risparmiato momenti esilaranti e prove al limite dell'assurdo che hanno reso onore alla tradizione tv nipponica, da sempre celebrata nello show. Dopo una notte trascorsa presso famiglie giapponesi, la gara è proseguita tra Rage Room e sfide di memoria linguistica, prima dell'arrivo al parco dei cervi di Nara e della battaglia finale per l'accesso alla finale.



Jo Squillo e Michelle Masullo, ormai leader indiscusse della stagione, sono le prime finaliste, seguite da Chanel Totti e Filippo Laurino e da Fiona May e Patrick Stevens. La suspense ora è alle stelle: chi conquisterà il Tappeto Rosso di Kyoto, nell'ultimo viaggio di questa edizione indimenticabile?