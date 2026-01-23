Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

PETIT: torna ad emozionarci con il suo nuovo singolo “PERDONAMI”

Published

Dalla rivalità sul palco di Sanremo Giovani 2025 nasce un incontro artistico inatteso. Petit torna a emozionare con “Perdonami”, il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Mimì, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per 21co Label / Atlantic Records / Warner Music Italy.

Il brano, descritto come una ballad intensa e viscerale, rappresenta un dialogo musicale tra due giovani voci che si intrecciano con naturalezza, dando vita a un racconto sincero e profondo. “Perdonami” esplora le ferite lasciate da un amore finito, i silenzi e i ricordi che continuano a tornare, in un intreccio di fragilità e verità che colpisce dritto al cuore. Entrambi gli artisti, dopo essersi sfidati a Sanremo Giovani, scelgono ora di unire le proprie sensibilità, trovando nell’intensità della canzone un terreno comune di espressione.

Petit racconta così la nascita della collaborazione: «Con Mimì mi sono trovato subito. Abbiamo legato a Sanremo Giovani. Lì ho capito immediatamente la sua grande potenza artistica. Ho una stima profonda a livello personale, e da lì è nata anche quella artistica. È stato un percorso spontaneo, sono felicissimo del risultato e di aver condiviso questa esperienza con lei.»

“Perdonami” conferma la capacità di Petit di raccontare le emozioni con autenticità, senza maschere né filtri. La voce di Mimì, intensa e riconoscibile, dà al brano un’ulteriore dimensione, rendendo questa collaborazione una delle più interessanti nate dall’esperienza sanremese.

Il singolo arriva dopo un percorso di continua crescita artistica. Nel 2025 Petit aveva presentato a Sanremo Giovani “Un bel casino”, ispirato alla storia d’amore dei suoi genitori, una ballad che ha consolidato la sua identità romantica e introspettiva. Prima ancora, aveva conquistato attenzione con “Vitamì”, “Vivere da morire” e “Mezzanotte”, tappe fondamentali del suo sviluppo musicale.

Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, è nato nel 2005 da madre francese e padre napoletano. Fin da giovanissimo ha mostrato un forte interesse per la scrittura e la musica urban, iniziando a comporre a soli 13 anni. Dopo l’esperienza nel talent show Amici 23, dove ha pubblicato i brani “Che fai”, “Guagliò”, “Tornerai” (disco d’oro) e “Mammamì” (disco di platino), la sua popolarità è cresciuta rapidamente. Con il suo primo EP “Petit”, uscito nel maggio 2024, ha confermato la sua versatilità, alternando momenti di energia e introspezione.

Il 2024 è stato per l’artista un anno di svolta: con il singolo “Lingerie” e il tour “Petit 2024 Tour”, che ha toccato Roma, Napoli, Bari e Milano, ha consolidato il legame con il pubblico. L’anno seguente ha proseguito a sperimentare nuovi suoni, collaborando con produttori di rilievo come Dardust e Gianmarco Grande, fino a riaccendere sotto una nuova luce la propria vena più autobiografica con “Perdonami”.

Con questa uscita, Petit dimostra di non volersi fermare e di voler continuare a costruire una poetica musicale basata sulla sincerità delle emozioni. La collaborazione con Mimì non è solo un incontro artistico, ma anche la testimonianza di come la musica possa trasformare le sfide in alleanze, gli scontri in dialoghi e le esperienze in nuove opportunità di crescita.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Tecnologia

Huawei Mate X7: il nuovo capolavoro pieghevole unisce potenza e resistenza

Spettacolo

OTTOBRE: torna con “ragni”, il suo nuovo singolo, fuori oggi ovunque

Spettacolo

Kid Gamma racconta la “Dannata Gioventù”: un inno sincero alle fragilità di una generazione

Motori

Mazda lancia i Winter Sales: vantaggi extra fino a 750 euro su CX-30, Mazda3 e MX-5

Giochi

La nuova TOYOTA GAZOO Racing GR GT3 protagonista sulla copertina di Forza Horizon 6

Motori

Leapmotor amplia la gamma del SUV C10 con le nuove versioni Long Range e AWD

Motori

MINI e Paul Smith firmano una nuova icona di stile: arriva la MINI Paul Smith Edition

Spettacolo

PETIT: torna ad emozionarci con il suo nuovo singolo “PERDONAMI”

Motori

Lepas LEX: la nuova piattaforma che ridefinisce la mobilità intelligente

Spettacolo

Apple: sei nomination agli Oscar 2025 con “F1: il film”, “Come See Me in the Good Light” e “The Lost Bus”

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Spettacolo

SANTOIANNI: torna con “SUONATUTTOMALE”, il suo nuovo album, fuori oggi ovunque

Spettacolo

RVSSIAN: fuori oggi “CHIEF KEEF” con SFERA EBBASTA e SKILLIBENG

Spettacolo

Toyota sponsor ufficiale del tour europeo dei December 10 per il lancio della nuova Aygo X Hybrid

Motori

Honda rinnova le sue icone: Monkey 125, Dax ST125 e Super Cub C125 arrivano nelle versioni 2026

Spettacolo

MIKA torna con “Hyperlove”: un viaggio emotivo tra vulnerabilità, energia e libertà

Motori

BMW Motorrad al Motor Bike Expo Verona 2026: innovazione e passione su due ruote

Motori

Renault Captur si rinnova con il nuovo motore ECO-G 120 CV: più autonomia ed efficienza

Motori

Yamaha protagonista al Motor Bike Expo Verona 2026

Società

Stellantis Philanthropy rinnova il suo impegno globale per l’educazione
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

OTTOBRE: torna con “ragni”, il suo nuovo singolo, fuori oggi ovunque

C’è un silenzio che fa rumore, un’assenza che continua a vibrare anche quando tutto sembra fermo. Con il nuovo singolo “ragni”, disponibile da oggi...

11 ore ago

Spettacolo

Kid Gamma racconta la “Dannata Gioventù”: un inno sincero alle fragilità di una generazione

“Restare non è sempre amore”: con questa potente premessa, Kid Gamma presenta oggi il suo nuovo singolo “DANNATA GIOVENTÙ”, disponibile su tutte le piattaforme...

11 ore ago

Spettacolo

Apple: sei nomination agli Oscar 2025 con “F1: il film”, “Come See Me in the Good Light” e “The Lost Bus”

Apple segna un nuovo traguardo nella sua corsa nel mondo del cinema con ben sei nomination agli Oscar 2025, confermandosi protagonista indiscussa anche nella...

14 ore ago

Spettacolo

SANTOIANNI: torna con “SUONATUTTOMALE”, il suo nuovo album, fuori oggi ovunque

Dopo aver anticipato il nuovo progetto con i singoli “11.09”, “Reel” e “Bring!”, Santoianni pubblica oggi “SUONATUTTOMALE”, il suo nuovo album disponibile su tutte...

14 ore ago