PETIT: torna ad emozionarci con il suo nuovo singolo “PERDONAMI”

Dalla rivalità sul palco di Sanremo Giovani 2025 nasce un incontro artistico inatteso. Petit torna a emozionare con “Perdonami”, il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Mimì, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per 21co Label / Atlantic Records / Warner Music Italy.

Il brano, descritto come una ballad intensa e viscerale, rappresenta un dialogo musicale tra due giovani voci che si intrecciano con naturalezza, dando vita a un racconto sincero e profondo. “Perdonami” esplora le ferite lasciate da un amore finito, i silenzi e i ricordi che continuano a tornare, in un intreccio di fragilità e verità che colpisce dritto al cuore. Entrambi gli artisti, dopo essersi sfidati a Sanremo Giovani, scelgono ora di unire le proprie sensibilità, trovando nell’intensità della canzone un terreno comune di espressione.

Petit racconta così la nascita della collaborazione: «Con Mimì mi sono trovato subito. Abbiamo legato a Sanremo Giovani. Lì ho capito immediatamente la sua grande potenza artistica. Ho una stima profonda a livello personale, e da lì è nata anche quella artistica. È stato un percorso spontaneo, sono felicissimo del risultato e di aver condiviso questa esperienza con lei.»

“Perdonami” conferma la capacità di Petit di raccontare le emozioni con autenticità, senza maschere né filtri. La voce di Mimì, intensa e riconoscibile, dà al brano un’ulteriore dimensione, rendendo questa collaborazione una delle più interessanti nate dall’esperienza sanremese.

Il singolo arriva dopo un percorso di continua crescita artistica. Nel 2025 Petit aveva presentato a Sanremo Giovani “Un bel casino”, ispirato alla storia d’amore dei suoi genitori, una ballad che ha consolidato la sua identità romantica e introspettiva. Prima ancora, aveva conquistato attenzione con “Vitamì”, “Vivere da morire” e “Mezzanotte”, tappe fondamentali del suo sviluppo musicale.

Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, è nato nel 2005 da madre francese e padre napoletano. Fin da giovanissimo ha mostrato un forte interesse per la scrittura e la musica urban, iniziando a comporre a soli 13 anni. Dopo l’esperienza nel talent show Amici 23, dove ha pubblicato i brani “Che fai”, “Guagliò”, “Tornerai” (disco d’oro) e “Mammamì” (disco di platino), la sua popolarità è cresciuta rapidamente. Con il suo primo EP “Petit”, uscito nel maggio 2024, ha confermato la sua versatilità, alternando momenti di energia e introspezione.

Il 2024 è stato per l’artista un anno di svolta: con il singolo “Lingerie” e il tour “Petit 2024 Tour”, che ha toccato Roma, Napoli, Bari e Milano, ha consolidato il legame con il pubblico. L’anno seguente ha proseguito a sperimentare nuovi suoni, collaborando con produttori di rilievo come Dardust e Gianmarco Grande, fino a riaccendere sotto una nuova luce la propria vena più autobiografica con “Perdonami”.

Con questa uscita, Petit dimostra di non volersi fermare e di voler continuare a costruire una poetica musicale basata sulla sincerità delle emozioni. La collaborazione con Mimì non è solo un incontro artistico, ma anche la testimonianza di come la musica possa trasformare le sfide in alleanze, gli scontri in dialoghi e le esperienze in nuove opportunità di crescita.