Peugeot protagonista a Cannes 2026: sinergia tra cinema, cultura e innovazione

Peugeot conferma la sua presenza al Festival di Cannes 2026, rafforzando il legame con il cinema francese e presentando partnership culturali e artistiche.

Peugeot rilancia il proprio impegno per il cinema francese partecipando per il secondo anno consecutivo al Festival di Cannes, confermando la sua strategia culturale a lungo termine e la volontà di supportare la settima arte attraverso collaborazioni di prestigio.

Durante il Festival di Cannes 2026, il marchio francese annuncia la collaborazione con Pathé e il sostegno al nuovo film "Il Fantasma dell'Opera" di Alexandre Castagnetti, in uscita a settembre 2026. Peugeot è parte integrante della selezione cinematografica di Pathé presentata durante l'evento e già da tempo lavora con i produttori per integrare, all'interno del film, due modelli iconici: la Peugeot 408 e la leggendaria Peugeot 504 Cabriolet. Quest'ultima sarà anche protagonista di una mostra esclusiva davanti al celebre Carlton di Cannes, evocando la magia e l'eleganza tipiche del cinema e del marchio stesso.

Oltre al grande schermo, Peugeot dà vita alla città con la partnership della mostra "Cannes fait le Mur" di Paris Match, trasformando le vie di Cannes in una vera e propria galleria d'arte urbana dal 12 maggio al 30 agosto 2026. L'esposizione mette in risalto lo storico legame tra automobile e sogno cinematografico attraverso immagini iconiche che celebrano la storia collettiva.

Nel cuore della manifestazione, la spiaggia Konbini/Cartel ospita la community di Peugeot e incontri speciali con creatori di contenuti. Qui ogni sera il cinema sarà celebrato con eventi, piatti curati dalla chef Ella Aflalo e cocktail esclusivi ideati da Margot Lecarpentier. In questo spazio moderno e conviviale, il marchio accoglie la stampa e gli ospiti per raccontare la propria visione, offrendo anche momenti dedicati agli addetti ai lavori e agli amanti della settima arte.

Peugeot rinnova inoltre la collaborazione con Pathé attraverso momenti chiave della programmazione festivaliera, come l'evento dedicato a "L'Inconnue" di Arthur Harari, e supporta la realizzazione di nuovi episodi della serie "Les métiers du cinéma", girati a Cannes e incentrati sulle figure protagoniste della produzione cinematografica contemporanea.

La presenza di Peugeot a Cannes punta a consolidare uno stile di vita votato all'innovazione e allo scambio culturale, intrecciando emozioni, incontri e una visibilità internazionale unica. Il marchio estende la sua influenza anche sui social, con contenuti esclusivi che offriranno uno sguardo dietro le quinte del festival, incontri inaspettati ed esperienze coinvolgenti, dando nuova vita al mito di Cannes anche al di fuori della Croisette.

Guardando al futuro, Peugeot annuncia ulteriori iniziative culturali, tra cui il "Drive-In Paradiso by Peugeot" in collaborazione con MK2 alla 24 Ore di Le Mans e il sostegno all'Annecy International Animation Film Festival, confermando una strategia orientata a investire nel cinema e nelle esperienze significative.

Il marchio Peugeot si distingue per la sua gamma elettrica, la copertura globale in oltre 140 paesi e un'attenzione costante all'innovazione, rappresentata anche dalla tecnologia Panoramic i-Cockpit e dall'integrazione di ChatGPT su tutta la gamma. La passione per il progresso e la sostenibilità si unisce così al desiderio di continuare a far sognare il pubblico attraverso il grande schermo.