PFM torna con il tour Doppia Traccia: grandi successi e omaggio a De André

La Premiata Forneria Marconi, band iconica della scena rock-progressive italiana, annuncia il ritorno dal vivo con il tour Doppia Traccia, un viaggio musicale che celebra i due mondi che hanno reso celebre il gruppo nel panorama italiano e internazionale.

Il tour è pensato in due parti distinte e complementari: nella prima PFM ripropone i suoi grandi successi, regalando al pubblico brani entrati nella storia come Impressioni di settembre, È festa, Dolcissima Maria, La carrozza di Hans e Mondi paralleli. La seconda parte della serata è invece un vero e proprio tributo a Fabrizio De André, con la sezione PFM canta De André che comprende momenti intensi sulle note di classici intramontabili come Il pescatore e Volta la carta.

Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Lucio Fabbri, Alessandro Scaglione, Marco Sfogli ed Eugenio Mori sono i protagonisti di questa tournée, cui si aggiunge la presenza straordinaria di Luca Zabbini come special guest e, in alcune date speciali, Flavio Premoli, uno dei fondatori della band.

Le nuove date confermate porteranno la PFM in tutta Italia: tra i primi appuntamenti, 23 maggio a Rignano Flaminio (evento gratuito), 3 luglio ad Aosta, 4 luglio a Montecatini Terme e 11 luglio a Travo, queste ultime due con Flavio Premoli. Altre tappe includono Orvieto, Genova (ancora con Premoli), Marina di Modica, Mesoraca (evento gratuito), Lioni (evento gratuito) e Zafferana Etnea. Il calendario resta in continuo aggiornamento per soddisfare la richiesta dei fan.

Pochi gruppi italiani possono vantare il riconoscimento internazionale ottenuto dalla PFM negli anni. Classic Rock UK li ha inseriti tra i 100 artisti più importanti del mondo e Rolling Stone UK ha premiato l'album Photos of ghost tra i migliori dischi progressive. Nel 2018 la band ha ricevuto il titolo di International Band of the Year ai Prog Music Awards UK e Franz Di Cioccio è stato annoverato tra le 100 icone globali della musica dalla rivista PROG UK.

Il legame artistico con Fabrizio De André è parte fondamentale della storia del gruppo. In occasione dell'85° anniversario dalla nascita di De André, la PFM ha pubblicato l'album live PFM CANTA DE ANDRÉ ANNIVERSARY, testimonianza del sodalizio artistico che tra il 1978 e il 1979 ha fuso in modo unico il rock-progressive con la poesia della canzone d'autore.

Il tour Doppia Traccia di PFM è un'occasione imperdibile sia per i nostalgici che per le nuove generazioni: un viaggio tra le radici del rock italiano e il ricordo di Faber, per una serie di serate che si annunciano emozionanti e coinvolgenti.