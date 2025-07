Polartec al centro della nuova collezione Millet x Canyon per l’avventura gravel e alpina

Polartec, rinomato marchio di Milliken & Company per soluzioni tessili sostenibili, lancia insieme a Millet e Canyon una collezione esclusiva che fonde l’avventura gravel con il mondo alpino. Questa capsule collection è stata progettata per ridefinire il concetto di avventura grazie all’innovazione tecnica e ai valori condivisi tra i tre brand. La collezione unisce l’esperienza di Millet nelle performance in alta quota, l’eccellenza ingegneristica di Canyon nel ciclismo e i tessuti tecnici avanzati firmati Polartec.

Il concetto alla base è il “Bike to Climb”: un viaggio che inizia in bicicletta verso la base di una montagna, culminando con la scalata fino alla vetta.

Tra i capi chiave della collezione ci sono la giacca Route 3L JKT, che offre protezione dagli agenti atmosferici grazie alla doppia membrana di Polartec Power Shield Pro e Pertex, e il gilet Route Windbreak, leggero e traspirante, ideale per sforzi ad alta intensità. Il pile Route, realizzato in Polartec Power Grid, è perfetto per mantenere il calore regolando la traspirazione, mentre la maglia a maniche lunghe in Polartec® Power Dry™ assicura un’evaporazione rapida dell’umidità. Complementano la collezione i pantaloni Route, rinforzati con tasche in Dyneema®, e accessori come bermuda e calzini che garantiscono comfort e praticità.

Millet, da sempre sinonimo di avventura in alta montagna, continua a puntare su materiali performanti e design meticoloso, assicurando un’estetica pulita e senza tempo, ben radicata nel suo DNA. Questa collaborazione rappresenta una nuova frontiera nelle esperienze outdoor, celebrando l’esplorazione e il movimento in un connubio perfetto tra Gravel e alpinismo. Una collezione pensata per una generazione pronta a scoprire il mondo con occhi nuovi e spirito avventuroso.