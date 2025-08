Polartec Power Dry mesh: il pile leggero ideale per le attività outdoor

Polartec continua a ridefinire gli standard dei tessuti tecnici con il suo Polartec Power Dry Mesh, ideale per le giornate più calde. Integrato nella collezione Primavera/Estate di Houdini, il tessuto è presente nei capi come Pace Flow Houdi e Pace Flow Half-Zip, progettati per offrire comfort in condizioni di alte temperature.

Progettato per essere altamente traspirante e a rapido assorbimento dell’umidità, il Power Dry™ Mesh garantisce prestazioni elevate senza l’ingombro o il calore dei pile tradizionali. Con un peso di soli 156 g/m², offre un eccellente rapporto calore-peso, perfetto per attività estive intense. La struttura a maglia bicomponente permette di assorbire l’umidità e trasferirla rapidamente verso l’esterno, assicurando un’asciugatura veloce. Inoltre, la costruzione anti-sfilacciamento riduce il rilascio di microplastiche, minimizzando l’impatto ambientale.

Nella collezione Houdini, il Pace Flow Houdi e il Pace Flow Half-Zip incarnano questa visione innovativa. Il Pace Flow Houdi, un capo versatile, può essere indossato come strato esterno in estate o intermedio in inverno, e si distingue per la sua leggerezza e traspirabilità. Il Pace Flow Half-Zip, con il suo design essenziale, permette di regolare facilmente la ventilazione grazie alla mezza zip.

Entrambi i capi promettono di combinare prestazioni tecniche e sostenibilità, con un prezzo consigliato rispettivamente di € 200,00 per il Pace Flow Houdi e € 180,00 per il Pace Flow Half-Zip. Polartec dimostra così il suo impegno nel plasmare il futuro dei tessuti tecnici, integrando sostenibilità e innovazione nel cuore del suo design.