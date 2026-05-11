PRIMAVERA: il film vincitore di 4 David di Donatello arriva in esclusiva su Sky Cinema

Debutta martedì 12 maggio in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW il film PRIMAVERA, vincitore di 4 David di Donatello alla 71ª edizione degli storici premi. La pellicola, ambientata nella suggestiva Venezia dei primi del Settecento, rappresenta l'esordio cinematografico alla regia di Damiano Michieletto e segna una produzione di rilievo per il panorama italiano.



Il film racconta la storia di Cecilia, una giovane violinista interpretata da Tecla Insolia, che cresce all'Ospedale della Pietà, istituzione destinata alle orfane dove la musica è strumento di formazione e speranza.



L'arte ha dischiuso la sua mente ma non le porte dell'orfanotrofio; può esibirsi solo lì dentro, dietro una grata, per ricchi mecenati. Questo fino a che un vento di primavera scuote improvvisamente la sua vita. Tutto cambia con l'arrivo del nuovo insegnante di violino. Il suo nome è Antonio Vivaldi.



Antonio Vivaldi, interpretato da Michele Riondino, entra nella vita di Cecilia come maestro carismatico e tormentato, pronto a scoprire e liberare il suo straordinario talento. Il cast si arricchisce delle presenze di Andrea Pennacchi nel ruolo del Governatore e Stefano Accorsi nei panni di Sanfermo, nobile e mecenate. Completano il quadro Fabrizia Sacchi e la partecipazione di Valentina Bellè.



Il film, tratto liberamente dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa, pubblicato da Einaudi, è una potente storia di formazione, musica e ricerca della libertà. Centrale il rapporto tra Cecilia e Vivaldi: due anime unite dal desiderio di emancipazione, in un turbinio emotivo dove la musica è linguaggio universale di ribellione e rinascita.



PRIMAVERA ha conquistato quattro David di Donatello nelle categorie Miglior compositore, Miglior suono, Migliori costumi e Miglior acconciatura. La pellicola, prodotta da Warner Bros. Entertainment Italia e Indigo Film, è distribuita da Warner Bros. Pictures.



Attraverso una raffinata costruzione visiva, Michieletto trasporta lo spettatore in un racconto intenso e immersivo, dove la Venezia del Settecento diventa spazio emotivo e simbolico.



PRIMAVERA sarà disponibile anche on demand in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. Inoltre, grazie al programma loyalty Sky Extra, per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà accessibile in anteprima on demand con Primissime.