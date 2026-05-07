Primogenito debutta con l'EP "Affogare in acque amiche": storie di crescita e sensazioni

Primogenito, giovane cantautore della periferia romana classe 2004, annuncia l'arrivo del suo primo EP, "Affogare in acque amiche", in uscita il 15 maggio su tutte le piattaforme digitali per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Il progetto, raccolta di cinque brani per oltre diciassette minuti di musica, apre le porte di un mondo sonoro in cui la scrittura, forte e sensoriale, racconta le sfumature delle relazioni, della casa, della famiglia e del percorso di crescita personale.

Ogni traccia è un micro-cosmo, una piccola mitologia urbana dalle evidenti sfumature autobiografiche, che invita l'ascoltatore a immergersi in storie intime e profondamente umane. "È un progetto a cui sto lavorando da due anni, scartando e inserendo dei pezzi. Ogni canzone parla di una situazione confortevole, di acque amiche, che però creano alla fine un senso di oppressioni, diventando logoranti e monotone", racconta Primogenito spiegando come il comfort a volte si trasformi in una prigione emotiva.

L'EP affronta temi vicini alle esperienze della nuova generazione, tra ricerca dell'identità, dinamiche familiari e relazioni sentimentali, utilizzando il formato del racconto di formazione. L'artista fonde atmosfere cantautorali a soluzioni pop/rock dalle radici anni '70, con un approccio moderno e diretto: testi e musica mirano sempre a colpire i sensi e l'immaginazione. La copertina dell'EP, distante dal tema dell'acqua suggerito dal titolo, mostra invece un insieme di oggetti domestici e ricordi che rimandano ai brani: "ci sono vari elementi che richiamano le canzoni: il cofanetto e le bambole, la casa e la macchina bianca, la testa con i fiori e il trenino, il pallone della mia infanzia, api, mosche e una chiave, che rappresenta il passe-partout per accedere a questi mondi". L'artista si raffigura sepolto sotto queste cianfrusaglie, simbolo delle oppressioni interiori.

L'EP è dedicato a una fan di nome Patrizia, scomparsa prematuramente, e contiene le seguenti tracce: Il mondo in quel cofanetto, Problemi di cuore, problemi di culo, Scusa Caterina, Principessa della ferraglia e Gelosia Suburbana.

Primogenito ha iniziato il suo percorso nel 2023 con il singolo "potassio". Nel 2024 ha pubblicato un concept sulle contraddizioni della società moderna con "Mario (alla tua età)", per poi tornare nel 2025 con "Scusa Caterina", brano che esplora i lati nascosti dell'accondiscendenza e del disamore nelle relazioni. Le sue influenze viaggiano tra il cantautorato italiano e britannico degli anni '60, '70 e '80, artisti come Sergio Caputo, Ivan Graziani, Edoardo Bennato e riferimenti alla cultura musicale americana. "Adoro utilizzare un lessico ricercato, non tanto dal punto di vista fonetico, ma di significato e di sensazioni che è in grado di provocare negli ascoltatori, anche attraverso parole semplici" racconta Primogenito, precisando di prediligere la chiarezza senza rinunciare alla profondità espressiva. "Le parole devono essere limitate, ma non limitanti" aggiunge.

Dopo aver calcato il palco del concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, Primogenito salirà anche sul palco del festival MIAMI 2026 a Milano e terrà un concerto il prossimo 8 ottobre al Monk di Roma.