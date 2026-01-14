Connect with us

Motori

Range Rover celebra Londra con nuove edizioni esclusive ispirate ai quartieri più iconici

Published

Range Rover rende omaggio all’eleganza e al fascino senza tempo della capitale britannica con una serie di edizioni speciali che traggono ispirazione dai quartieri più ambiti di Londra. Le nuove versioni “Inspired by London” esaltano il legame tra design contemporaneo, stile urbano e tradizione britannica, confermando l’impegno del marchio nel coniugare lusso e autenticità.

Le edizioni esclusive firmate Range Rover interpretano in chiave moderna l’atmosfera unica dei quartieri londinesi più celebri, dove storia, arte e cultura si intrecciano in un equilibrio perfetto tra eleganza e innovazione. Ogni dettaglio, dai materiali scelti alle tonalità degli interni, è pensato per evocare la raffinatezza tipica delle strade di Mayfair, l’energia di Soho, il fascino sofisticato di Kensington e la creatività di Chelsea.

“Inspired by London” rappresenta un viaggio sensoriale nel cuore della capitale inglese, una collezione che vuole trasmettere non solo l’identità urbana di Londra, ma anche l’anima cosmopolita che da sempre caratterizza la filosofia Range Rover. Le nuove edizioni celebrano così il design britannico attraverso linee pulite, comfort esclusivo e una tecnologia all’avanguardia, elementi che rendono ogni modello unico nel suo genere.

Un video ufficiale, intitolato “Inspired by London”, accompagna la presentazione delle nuove edizioni. Attraverso immagini evocative e scene simboliche, il filmato cattura l’essenza della vita londinese e dell’eleganza intramontabile che Range Rover desidera trasmettere ai suoi clienti. Allo stesso modo, una galleria fotografica completa mostra in dettaglio le combinazioni estetiche e le particolarità di ciascun modello, sottolineando la cura artigianale e il design esclusivo che da sempre contraddistinguono il marchio.

Con questa iniziativa, Range Rover rinnova ancora una volta la sua connessione con le radici britanniche, offrendo una collezione che omaggia Londra, simbolo mondiale di stile, innovazione e tradizione. Le edizioni “Inspired by London” rafforzano il posizionamento del brand nel segmento del lusso contemporaneo, proponendo un’esperienza che fonde eleganza e spirito urbano, proprio come la metropoli che le ispira.

