Renault rafforza il legame con il tennis con il programma Give Me 5 e quattro nuovi ambasciatori

Renault consolida ulteriormente il proprio impegno nel mondo del tennis e rinnova la sua vocazione sportiva con l’annuncio del programma Give Me 5 e l’ingresso di quattro nuovi ambasciatori internazionali. La casa automobilistica conferma così il suo ruolo di partner di rilievo nel panorama tennistico mondiale e la sua volontà di promuovere valori di inclusione e pari opportunità attraverso lo sport.

Dal 2022 Renault è premium partner di Roland-Garros, uno dei tornei più iconici del Grande Slam. La collaborazione, già tra le più significative nel mondo del tennis, è destinata a proseguire fino al 2031, testimoniando un impegno duraturo e strategico nel sostenere il tennis di alto livello e l’eccellenza sportiva.

Nel 2026 il marchio francese compie un nuovo passo avanti, affiancando una nuova generazione di talenti e consolidando la propria presenza con un team di sette ambasciatori di caratura internazionale. Loïs Boisson, Arthur Fils, Flavio Cobolli e Francisco Cerúndolo si uniscono infatti agli attuali rappresentanti Diede de Groot, Ugo Humbert e Casper Ruud, già legati a Renault, formando un gruppo eterogeneo e rappresentativo del tennis contemporaneo.

Questa scelta riflette la volontà dell’azienda di sostenere sia il circuito professionistico sia le nuove generazioni di atleti, promuovendo uno sport più accessibile e inclusivo. Il progetto Give Me 5, lanciato nel 2022, nasce proprio con questo obiettivo: creare opportunità per i giovani, in particolare nelle aree urbane svantaggiate, favorendo la socializzazione e la crescita attraverso la pratica del tennis.

Renault intende così rafforzare la sinergia tra sport e responsabilità sociale, mettendo in campo una visione che va oltre il puro agonismo. Give Me 5 è il programma di responsabilità sociale di Renault, lanciato nel 2022 e dedicato alle giovani generazioni e ai quartieri disagiati, che promuove le pari opportunità e l’inclusione attraverso lo sport, in particolare per democratizzare la pratica del tennis.

Attraverso queste iniziative, Renault riafferma la centralità dei valori di rispetto, diversità e spirito di squadra, sottolineando come il tennis possa essere un potente strumento di integrazione. La combinazione tra il sostegno ai grandi eventi come Roland-Garros e l’investimento nelle comunità locali rappresenta una strategia coerente e lungimirante, capace di coniugare visibilità internazionale e impatto sociale.

Con i nuovi ambasciatori e il rafforzamento del programma Give Me 5, il marchio francese guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, portando avanti un progetto che unisce passione per lo sport, responsabilità sociale e impegno verso le nuove generazioni.