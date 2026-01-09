Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Renault rafforza il legame con il tennis con il programma Give Me 5 e quattro nuovi ambasciatori

Published

Renault consolida ulteriormente il proprio impegno nel mondo del tennis e rinnova la sua vocazione sportiva con l’annuncio del programma Give Me 5 e l’ingresso di quattro nuovi ambasciatori internazionali. La casa automobilistica conferma così il suo ruolo di partner di rilievo nel panorama tennistico mondiale e la sua volontà di promuovere valori di inclusione e pari opportunità attraverso lo sport.

Dal 2022 Renault è premium partner di Roland-Garros, uno dei tornei più iconici del Grande Slam. La collaborazione, già tra le più significative nel mondo del tennis, è destinata a proseguire fino al 2031, testimoniando un impegno duraturo e strategico nel sostenere il tennis di alto livello e l’eccellenza sportiva.

Nel 2026 il marchio francese compie un nuovo passo avanti, affiancando una nuova generazione di talenti e consolidando la propria presenza con un team di sette ambasciatori di caratura internazionale. Loïs Boisson, Arthur Fils, Flavio Cobolli e Francisco Cerúndolo si uniscono infatti agli attuali rappresentanti Diede de Groot, Ugo Humbert e Casper Ruud, già legati a Renault, formando un gruppo eterogeneo e rappresentativo del tennis contemporaneo.

Questa scelta riflette la volontà dell’azienda di sostenere sia il circuito professionistico sia le nuove generazioni di atleti, promuovendo uno sport più accessibile e inclusivo. Il progetto Give Me 5, lanciato nel 2022, nasce proprio con questo obiettivo: creare opportunità per i giovani, in particolare nelle aree urbane svantaggiate, favorendo la socializzazione e la crescita attraverso la pratica del tennis.

Renault intende così rafforzare la sinergia tra sport e responsabilità sociale, mettendo in campo una visione che va oltre il puro agonismo. Give Me 5 è il programma di responsabilità sociale di Renault, lanciato nel 2022 e dedicato alle giovani generazioni e ai quartieri disagiati, che promuove le pari opportunità e l’inclusione attraverso lo sport, in particolare per democratizzare la pratica del tennis.

Attraverso queste iniziative, Renault riafferma la centralità dei valori di rispetto, diversità e spirito di squadra, sottolineando come il tennis possa essere un potente strumento di integrazione. La combinazione tra il sostegno ai grandi eventi come Roland-Garros e l’investimento nelle comunità locali rappresenta una strategia coerente e lungimirante, capace di coniugare visibilità internazionale e impatto sociale.

Con i nuovi ambasciatori e il rafforzamento del programma Give Me 5, il marchio francese guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, portando avanti un progetto che unisce passione per lo sport, responsabilità sociale e impegno verso le nuove generazioni.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

La nuova Mazda CX-6e debutta a Bruxelles: eleganza elettrica e innovazione “soulful”

Spettacolo

TopCrime celebra i 50 anni senza Agatha Christie con una maratona-cult

Spettacolo

Tyla conquista il mondo con “Chanel”: la nuova icona globale della Gen Z

Motori

Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico europeo che democratizza la mobilità a zero emissioni

Spettacolo

Adriana firma con Diggy Dex l’inno olandese per Milano Cortina 2026: “Omhoog 2026 (Come Va)”

Senza categoria

Planet Funk tornano con “Feel Everything”: un nuovo inizio con l’album “Blooom”

Motori

DS Automobiles svela il “Taylor Made N°4 Concept” al Salone di Bruxelles 2026

Motori

La nuova Opel Astra celebra la prima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles

Spettacolo

Armand “Mondo” Duplantis torna alla musica con il nuovo singolo “MANS?”

Motori

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Sport

Suzuki e FITri insieme per l’edizione 2026 del Suzuki Winter Triathlon Circuit

Motori

FIAT svela il nuovo QUBO L: il multispazio pensato per la famiglia moderna

Spettacolo

Casadilego: il silenzio che diventa voce nel suo primo album “Silenzio (tutto di me)”

Spettacolo

Elvis Presley torna al cinema e in musica: arriva “EPiC: Elvis Presley in Concert” di Baz Luhrmann

Motori

Honda chiude il 2025 al vertice: oltre 85.000 immatricolazioni e quota di mercato del 25,7%

Motori

Tesla: la Model Y più conveniente è ora disponibile con una maggiore autonomia

Motori

La nuova Peugeot 408: carisma francese e tecnologia d’avanguardia

Motori

Debutta Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la Quadrifoglio più estrema di sempre

Motori

BYD rafforza la struttura manageriale in Italia con due nuove nomine
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Con il restyling introdotto a inizio 2025, la Jeep Wrangler Rubicon evolve uno dei fuoristrada più iconici di sempre, intervenendo su tecnologia, sicurezza e comfort...

23 ore ago

Motori

La nuova Mazda CX-6e debutta a Bruxelles: eleganza elettrica e innovazione “soulful”

Mazda inaugura il 2026 con il debutto mondiale della Nuova Mazda CX-6e al Salone dell’Auto di Bruxelles, una SUV 100% elettrica che incarna la...

1 giorno ago

Motori

Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico europeo che democratizza la mobilità a zero emissioni

Kia amplia la propria gamma di veicoli elettrici presentando EV2, il nuovo B-SUV completamente elettrico progettato e costruito in Europa. Si tratta del modello...

1 giorno ago

Motori

DS Automobiles svela il “Taylor Made N°4 Concept” al Salone di Bruxelles 2026

Al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, DS Automobiles ha presentato ufficialmente il “Taylor Made N°4 Concept”, un esercizio di stile creato in collaborazione con...

1 giorno ago