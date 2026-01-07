Renault svela Filante: il nuovo crossover alto di gamma che guarda al futuro

Renault continua la sua espansione sui mercati internazionali e presenta un nuovo protagonista della propria strategia “International Game Plan 2027”: Filante, un crossover alto di gamma pensato per coniugare audacia, carisma e visione tecnologica.

Filante rappresenta l’interpretazione più innovativa del segmento E secondo Renault, un veicolo concepito per chi cerca comfort, design e tecnologia all’avanguardia. L’azienda francese descrive il modello come un simbolo del proprio percorso di crescita nel mix di prodotto, volto a valorizzare la qualità e l’esperienza premium anche nei mercati al di fuori dell’Europa.

Il nome scelto racchiude tutto l’immaginario che Renault intende evocare. “Filante richiama lo spazio e i viaggi”, sintetizzando la vocazione internazionale del marchio e la volontà di spingersi sempre più lontano. Il design, dallo stile distintivo e dinamico, promette di essere uno degli elementi chiave di questo nuovo crossover, con linee fluide e contemporanee che riflettono il carattere audace del progetto. All’interno, l’abitacolo è stato studiato per garantire il massimo benessere degli occupanti, offrendo materiali di qualità e soluzioni ergonomiche che definiscono un ambiente sofisticato e accogliente.

La componente tecnologica riveste un ruolo centrale. Filante nasce con l’obiettivo di incarnare la rivoluzione digitale che Renault continua a perseguire attraverso la ricerca e l’innovazione, integrando le tecnologie di punta che caratterizzeranno la nuova generazione di veicoli della casa.

Prodotto nello stabilimento di Busan, in Corea del Sud, il nuovo crossover sarà destinato inizialmente al mercato coreano, a conferma della strategia internazionale del marchio. La presentazione ufficiale di Filante è prevista per il 13 gennaio alle ore 16.00 (CET) a Seul, in un evento globale che sarà trasmesso sia in diretta sia in differita.

Con Filante, Renault consolida la propria ambizione di proporre modelli capaci di coniugare identità e innovazione, rafforzando nel contempo la sua presenza su scala mondiale. Il nuovo crossover promette di essere non solo un’auto di alta gamma, ma anche un manifesto della nuova era del marchio francese, dove estetica, tecnologia e sostenibilità convergono per ridefinire la mobilità del futuro.