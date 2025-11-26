Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Renault Twingo E-Tech Electric: la rinascita di un’icona sotto il segno dell’elettrico

Published

Nel cuore dell’industria automobilistica europea, una sfida ambiziosa sta prendendo forma: far risorgere in meno di due anni un modello iconico come la Twingo, reinterpretandolo in chiave elettrica senza rinunciare al suo spirito originario. Renault Twingo E-Tech Electric rappresenta l’emblema di questa trasformazione, un progetto che coniuga tradizione e innovazione con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Come far rinascere un’icona non è solo una domanda di marketing, ma una missione industriale. I team di Renault Group hanno lavorato con entusiasmo tra Francia, Cina e Slovenia, mettendo in sinergia competenze e visioni diverse. Dai laboratori dell’ingegneria ACDC al centro Ampere, fino allo stabilimento di Novo Mesto, ogni fase del progetto ha avuto come obiettivo quello di preservare i segni distintivi che hanno reso la Twingo un simbolo di libertà urbana e design intelligente.

Design, qualità e spirito sono i tre pilastri del nuovo modello. L’intento è chiaro: creare un’auto che non solo richiami la Twingo originale, ma che elevi la sua eredità verso il futuro elettrico di Renault. Ogni linea, ogni scelta estetica e funzionale mira a consolidare questa identità, equilibrando modernità e nostalgia.

Il progetto, definito una “sfida folle” dai team coinvolti, affronta un doppio traguardo: rendere l’auto elettrica economicamente accessibile e, allo stesso tempo, tecnologicamente avanzata. Con un prezzo inferiore ai 20.000 euro, la Twingo E-Tech Electric si propone di democratizzare l’accesso alla mobilità sostenibile, un segmento ancora in cerca di equilibrio tra innovazione e convenienza.

Tecnologia e servizi connessi completano l’esperienza a bordo. L’attenzione non si limita alle prestazioni o all’autonomia, ma si estende all’interattività con il conducente e con l’ambiente digitale. La connettività diventa così uno strumento per semplificare la vita quotidiana, rendendo ogni tragitto più fluido, sicuro e piacevole.

Renault racconta questa avventura attraverso una serie di cinque episodi, un vero e proprio viaggio dietro le quinte del processo di sviluppo. Un racconto in cui ingegneri, designer e tecnici svelano il percorso che ha portato alla nascita della nuova generazione di una delle city car più amate. In queste storie emergono non solo i progressi tecnologici, ma anche l’energia e la passione che accompagnano la costruzione di un progetto condiviso.

Renault Group si conferma ancora una volta protagonista nell’evoluzione della mobilità elettrica, dimostrando che la trasformazione non deve significare rinuncia ma reinterpretazione. La nuova Twingo E-Tech Electric è la prova concreta che l’innovazione può rispettare la memoria storica e, allo stesso tempo, anticipare il futuro.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Spettacolo

Petit conquista la semifinale di Sanremo Giovani 2025 con “Un bel casino”

Moda

Samsung e Ferragamo portano a Milano un’esperienza immersiva tra tecnologia e moda

Spettacolo

Dal 1° dicembre arriva su Sky Disney Jr.: il canale dedicato alla fantasia dei più piccoli

Spettacolo

Lo Zecchino d’Oro torna con la 68ª edizione

Spettacolo

Milano Music Week 2025: oltre 70 mila partecipanti per un’edizione che rivoluziona la città

Spettacolo

Le Scimmie tornano dopo dieci anni: Vale Lambo e Lele Blade firmano “2 FRAT”

Tecnologia

ASUS inaugura una nuova era per i data center con la soluzione rack NVIDIA GB300 NVL72

Senza categoria

NAVA è la nuova artista Up Next Italia di Apple Music

Motori

Brad Pitt nuovo volto della Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte: spettacolare anteprima a Las Vegas

Motori

Piaggio Porter NPE: il nuovo city truck 100% elettrico per la mobilità urbana sostenibile

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e  una doppia eliminazione

Spettacolo

LORENZO FRAGOLA: fuori oggi 26 novembre il nuovo singolo STORTE

Motori

Mazda annuncia le nuove tappe del tour italiano della Nuova CX-5

Motori

Renault Twingo E-Tech Electric: la rinascita di un’icona sotto il segno dell’elettrico

Motori

Primi dettagli della nuova Opel Astra e Astra Sports Tourer

Tecnologia

POCO F8 Series: il nuovo passo verso il segmento premium con tecnologia Sound by Bose

Giochi

Nintendo porta Nintendo Switch 2 e grandi anteprime alla Milan Games Week & Cartoomics 2025

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Tecnologia

OnePlus: il 15R sarà il primo smartphone al mondo con Snapdragon 8 Gen 5

Motori

Evoluzione Audi: più dinamismo, sicurezza e comfort con il model year 2026 dei modelli PPE e PPC
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Brad Pitt nuovo volto della Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte: spettacolare anteprima a Las Vegas

Una presentazione ad alto impatto ha acceso i riflettori di Las Vegas, dove Mercedes-AMG ha svelato in anteprima una nuova dimensione di performance e...

4 ore ago

Motori

Piaggio Porter NPE: il nuovo city truck 100% elettrico per la mobilità urbana sostenibile

Piaggio amplia la propria offerta di veicoli commerciali con il debutto del nuovo Porter NPE, un “city truck” interamente elettrico che segna un passo...

4 ore ago

Motori

Mazda annuncia le nuove tappe del tour italiano della Nuova CX-5

La casa automobilistica giapponese amplia il calendario degli appuntamenti dedicati alla Nuova Mazda CX‑5, confermando il grande interesse che il SUV continua a suscitare...

4 ore ago

Motori

Primi dettagli della nuova Opel Astra e Astra Sports Tourer

La compatta di Rüsselsheim si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della propria storia. Opel ha svelato i primi dettagli della nuova Astra e...

5 ore ago