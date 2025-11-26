Renault Twingo E-Tech Electric: la rinascita di un’icona sotto il segno dell’elettrico

Nel cuore dell’industria automobilistica europea, una sfida ambiziosa sta prendendo forma: far risorgere in meno di due anni un modello iconico come la Twingo, reinterpretandolo in chiave elettrica senza rinunciare al suo spirito originario. Renault Twingo E-Tech Electric rappresenta l’emblema di questa trasformazione, un progetto che coniuga tradizione e innovazione con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Come far rinascere un’icona non è solo una domanda di marketing, ma una missione industriale. I team di Renault Group hanno lavorato con entusiasmo tra Francia, Cina e Slovenia, mettendo in sinergia competenze e visioni diverse. Dai laboratori dell’ingegneria ACDC al centro Ampere, fino allo stabilimento di Novo Mesto, ogni fase del progetto ha avuto come obiettivo quello di preservare i segni distintivi che hanno reso la Twingo un simbolo di libertà urbana e design intelligente.

Design, qualità e spirito sono i tre pilastri del nuovo modello. L’intento è chiaro: creare un’auto che non solo richiami la Twingo originale, ma che elevi la sua eredità verso il futuro elettrico di Renault. Ogni linea, ogni scelta estetica e funzionale mira a consolidare questa identità, equilibrando modernità e nostalgia.

Il progetto, definito una “sfida folle” dai team coinvolti, affronta un doppio traguardo: rendere l’auto elettrica economicamente accessibile e, allo stesso tempo, tecnologicamente avanzata. Con un prezzo inferiore ai 20.000 euro, la Twingo E-Tech Electric si propone di democratizzare l’accesso alla mobilità sostenibile, un segmento ancora in cerca di equilibrio tra innovazione e convenienza.

Tecnologia e servizi connessi completano l’esperienza a bordo. L’attenzione non si limita alle prestazioni o all’autonomia, ma si estende all’interattività con il conducente e con l’ambiente digitale. La connettività diventa così uno strumento per semplificare la vita quotidiana, rendendo ogni tragitto più fluido, sicuro e piacevole.

Renault racconta questa avventura attraverso una serie di cinque episodi, un vero e proprio viaggio dietro le quinte del processo di sviluppo. Un racconto in cui ingegneri, designer e tecnici svelano il percorso che ha portato alla nascita della nuova generazione di una delle city car più amate. In queste storie emergono non solo i progressi tecnologici, ma anche l’energia e la passione che accompagnano la costruzione di un progetto condiviso.

Renault Group si conferma ancora una volta protagonista nell’evoluzione della mobilità elettrica, dimostrando che la trasformazione non deve significare rinuncia ma reinterpretazione. La nuova Twingo E-Tech Electric è la prova concreta che l’innovazione può rispettare la memoria storica e, allo stesso tempo, anticipare il futuro.