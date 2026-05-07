Il rock si fonde con la cucina ligure: arriva il nuovo show di Fishbone Chef

Un viaggio tra le note del rock e i profumi della Liguria debutta su Food Network con "LA LIGURIA NEL PIATTO - CON FISHBONE CHEF". Il format porta gli spettatori attraverso i gusti autentici del Levante ligure, uniti all'energia travolgente della musica.

Al centro del programma c'è Massimiliano Bertagna, noto come Fishbone Chef, chef spezzino e appassionato musicista. La sua cucina parte dalla tradizione gastronomica di La Spezia e dai suoi ingredienti poveri e ricchi di sapore, arricchiti dalle erbe aromatiche e dall'olio extravergine tipico della zona. L'amore per la sua terra e la passione per la musica rock convivono armoniosamente nella sua vita quotidiana, ispirando piatti originali e personali.

Le sue due anime, quella culinaria e quella musicale, si incontrano in ogni puntata: tra una ricetta e l'altra infatti l'atmosfera si accende con riferimenti al rock melodico, genere che Bertagna vive anche come membro di una band. Ogni piatto nasce seguendo il ritmo di una ballata elettrica, regalando agli spettatori uno spettacolo dal sapore unico.

Il programma va in onda su Food Network canale 33 del Digitale Terrestre dal 8 maggio, ogni venerdì alle 22.00, e subito dopo sarà disponibile anche in streaming su discovery+.



