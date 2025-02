Rockin’1000 e Jovanotti insieme

La prima serata della 75ª edizione del Festival di Sanremo è stata illuminata da un momento unico: Rockin’1000, la più grande rock band al mondo, ha collaborato con Jovanotti per una performance che ha fatto emozionare il Teatro Ariston e il pubblico da casa.

I musicisti di Rockin’1000 e Jovanotti hanno dato il via ad un’indimenticabile versione de “L’ombelico del mondo”, partendo da Corso Matteotti a Sanremo. Fabio Zaffagnini, fondatore della band che portò i Foo Fighters a Cesena nel 2015, commenta così la collaborazione: “Collaborare con Lorenzo è stata un’esperienza straordinaria. Jovanotti incarna da sempre i valori in cui crediamo: il potere della musica di unire le persone. Da dieci anni portiamo avanti questa missione, coinvolgendo musicisti da tutto il mondo in esperienze indimenticabili.”

La serata ha visto Jovanotti esibirsi in un medley dei suoi brani più famosi, tra cui “L’ombelico del mondo”, accompagnato da 140 musicisti di Rockin’1000, creando un’esplosione di energia che ha trasportato la platea in un viaggio musicale potente e coinvolgente. Questo incontro tra uno degli artisti più amati della scena italiana e l’incredibile forza di Rockin’1000 ha dato vita a un’esibizione carica di energia, simbolo di inclusione, musica e passione condivisa.

Rockin’1000, conosciuto in tutto il mondo per le sue esibizioni composte da 1000 musicisti che suonano all’unisono, esibendosi in stadi internazionali, celebra quest’anno il suo decimo anniversario. La performance a Sanremo ha segnato un altro traguardo nella storia dell’importante community musicale, che oggi continua a superare i confini tradizionali della musica dal vivo.

Il 2025 segna un traguardo importante: dieci anni dalla nascita di Rockin’1000. Da quel primo video virale girato a Cesena nel 2015 per invitare i Foo Fighters, il progetto è diventato un fenomeno globale, portando live 1000 musicisti nei più grandi stadi del mondo.

Dall’Italia alla Francia, Germania, Spagna, Brasile e Portogallo, in questi dieci anni, Rockin’1000 ha organizzato oltre 20 concerti in 10 nazioni diverse, vendendo più di 500.000 biglietti e coinvolgendo una community internazionale di oltre 100.000 musicisti provenienti da 160 paesi. Un successo che testimonia la grande forza della visione di questo progetto che crede nella musica come linguaggio universale.

Il decimo anniversario non è solo un momento per celebrare il passato, ma anche un’occasione per guardare avanti. Quest’anno, Rockin’1000 ha lanciato un nuovo programma di membership a pagamento, pensato per offrire servizi e opportunità ancora più straordinarie ai musicisti. Il 2025 sarà anche un anno di espansione continua e innovazione, con nuovi progetti e concerti in programma in Italia e nel mondo.