Roshelle presenta Veleno, il nuovo singolo dopo il Primo Maggio Roma

Dopo la performance al Primo Maggio di Roma, Roshelle è pronta a sorprendere ancora una volta il pubblico con l'uscita del nuovo singolo Veleno, disponibile da venerdì 8 maggio per BMG.

Pensavo fosse amore davvero, ma è solo veleno: con queste parole Roshelle sintetizza il significato profondo del brano, vera esplorazione dell'amore tossico come esperienza complessa e dolorosa. La cantautrice affronta la delusione sentimentale e il tradimento delle aspettative affettive in modo lucido ed emotivo, trasformando il dolore in pura espressione artistica.

Veleno rappresenta il tassello finale di Mangiami pure, il primo album di inediti di Roshelle, pubblicato lo scorso 27 marzo sotto la direzione artistica di Tommaso Ottomano. Il progetto, sfaccettato e intenso, viene definito come un viaggio tra desiderio, fragilità ed eccessi, dove ogni brano riflette una visione personale e sincera. Con Veleno, l'artista abbraccia la sua dimensione più "viola": il colore diventa simbolo di tormento, introspezione e disincanto, unendo tensione emotiva e grande sincerità narrativa.

L'appuntamento per i fan è il 6 e 7 giugno al Cortona Comics 2026, dove Roshelle incontrerà il pubblico e presenterà dal vivo il suo nuovo album. Chi acquisterà Mangiami pure nelle due giornate riceverà in omaggio uno sketch originale realizzato e firmato dall'artista, regalando un'esperienza che fonde musica e arte e che racconta, ancora una volta, la creatività poliedrica di Roshelle.

La presenza di Roshelle si inserisce nella quarta edizione del Cortona Comics, festival dedicato al fumetto e all'arte popolare che animerà il centro storico della cittadina toscana con mostre, incontri, cosplay, gaming e workshop. Un'occasione unica per vivere da vicino l'universo musicale e artistico di una delle voci più interessanti della scena contemporanea.