Samuele Sartini firma il primo remix ufficiale di “L’Emozione Non Ha Voce” di Adriano celentano

A ventisei anni dalla sua uscita, uno dei brani più amati di Adriano Celentano rivive in una nuova veste. È disponibile infatti “L’Emozione Non Ha Voce (Io Non So Parlar D’Amore) – Samuele Sartini Remix”, la prima reinterpretazione ufficiale di un classico che ha segnato la musica italiana tra la fine degli anni Novanta e i Duemila. Il progetto, disponibile in vinile 45 giri e su tutte le piattaforme digitali, nasce dalla collaborazione tra l’icona della musica italiana e Samuele Sartini, dj e produttore riconosciuto a livello internazionale per il suo inconfondibile sound dance.

Il remix rappresenta un incontro tra epoche e generi: la melodia originale e la voce intensa di Celentano si fondono con l’energia elettronica di Sartini, creando un equilibrio capace di rispettare la sensibilità del brano originale e al tempo stesso proiettarlo verso nuovi orizzonti sonori. Non a caso, la nuova versione ha rapidamente conquistato i social, totalizzando oltre due milioni di visualizzazioni su TikTok e generando un’ondata di entusiasmo tra le nuove generazioni di ascoltatori.

«Quando mi hanno chiesto di realizzare il primo remix ufficiale di questo capolavoro ho accettato subito, e l’entusiasmo è stato immediato già al primo ascolto – dichiara Samuele Sartini – È stata Chiara Bella, figlia di Gianni Bella, a chiedermi di ridare vita a uno dei più grandi successi di suo papà, e per me è stato un vero onore reinterpretare questo classico in chiave moderna. Io e il mio team, Paolo Sandrini e Alex Abbruscato, abbiamo lavorato per creare un groove che sostenesse il dancefloor senza tradire la dolcezza e l’intensità del canto di Celentano, con un basso energico ma mai invadente. Il cuore del brano è il riff principale: una linea di pluck lead dalla vibrazione trance melodica, perfettamente intrecciata con voce e armonia, che apre a una nuova dimensione emotiva.»

Pubblicata per la prima volta nel 1999 all’interno dell’album “Io non so parlar d’amore” e scritta da Gianni Bella e Mogol, la versione originale di “L’Emozione Non Ha Voce” rimase in classifica per oltre 100 settimane e superò i due milioni di copie vendute, diventando una delle canzoni d’amore più iconiche della discografia italiana. Il suo fascino, intatto dopo più di due decenni, trova oggi nuova linfa grazie al tocco contemporaneo di Sartini.

Samuele Sartini non è nuovo ai successi internazionali. Il suo percorso nella musica dance lo ha portato a collaborare con artisti del calibro di Avicii, con cui firmò la celebre “Seek Bromance”, nata dalla fusione tra “Love U Seek” e la traccia “Bromance”. Quel brano divenne un fenomeno globale, totalizzando oltre 180 milioni di visualizzazioni su YouTube e ottenendo dischi di platino e d’oro in diversi Paesi. Il suo nome è legato anche alla colonna sonora del film di Clint Eastwood “The 15:17 to Paris”, oltre che a remix ufficiali per artisti come Eiffel 65, Corona, Cesare Cremonini, Jovanotti, Marcella Bella e Vasco Rossi.

Nel 2024 Sartini ha consolidato ulteriormente la sua reputazione internazionale pubblicando con la pop star brasiliana Alok la hit “Seek Love” (Sony Music), che ha superato i 50 milioni di stream globali. Ora, con il remix di “L’Emozione Non Ha Voce”, l’artista rende omaggio a uno dei più grandi interpreti italiani, trasformando un classico senza tempo in un’esperienza sonora capace di attraversare generazioni e confini musicali.

Un nuovo battito per un’emozione che non smette di parlare d’amore.