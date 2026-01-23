SANTOIANNI: torna con “SUONATUTTOMALE”, il suo nuovo album, fuori oggi ovunque

Dopo aver anticipato il nuovo progetto con i singoli “11.09”, “Reel” e “Bring!”, Santoianni pubblica oggi “SUONATUTTOMALE”, il suo nuovo album disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile attraverso Kobayashi Edizioni. Distribuito da Triggger / ADA Music Italy e realizzato con il contributo di Nuovo Imaie, il disco rappresenta il ritorno del cantautore milanese, vincitore dei Premi Bindi e De André 2024, con un lavoro che conferma la maturità artistica e la profondità della sua scrittura.

Il progetto nasce da un’osservazione attenta del mondo e delle sue fragilità. Come spiega lo stesso artista, “È un album che ho scritto guardando fuori dalla finestra, cercando di raccontare quello che vedevo senza il tentativo di renderlo altro. È un disco che si assume le proprie contraddizioni, e tra queste ci sono anche io, che mi impegno ad elevarmi sulle questioni, rendendomi conto in realtà di essere parte di questa orchestra che suona tutto male.”

“SUONATUTTOMALE” è un racconto lucido e umano di una realtà che procede anche quando tutto sembra andare storto. I problemi, più che risolti, vengono normalizzati e incorporati nella quotidianità. L’artista sceglie di non giudicare, ma di mettere in evidenza quanto sia sottile la linea tra la consapevolezza e l’assuefazione, tra il desiderio di cambiare e la tentazione di rimanere fermi. Ne emerge così il ritratto di una generazione che osserva il caos, lo attraversa e continua a vivere nonostante tutto.

In questo panorama incerto trova spazio una forza silenziosa ma viva: l’amore. Non idealizzato, ma come gesto concreto, quotidiano, resistente. È proprio questo elemento a dare al disco un respiro umano, fatto di legami, attese e intimità, l’unico luogo in cui tutto può ancora restare autentico.

Prodotto da Ale Bavo, con la collaborazione compositiva di Luca Lanza e, in alcuni brani, di Molla, l’album si struttura come un percorso coerente e riconoscibile. Le nove tracce – tra cui “Solo musica italiana”, il brano eponimo “suonatuttomale”, “Il Soffitto”, “Fatto a pezzi”, “Futur*” e “U.S.A.” – compongono un mosaico sonoro che unisce introspezione, sensibilità sociale e una raffinata scrittura cantautorale.

Santoianni porterà il nuovo album dal vivo con il tour “SUONATUTTOLIVE”, che partirà il 1° febbraio 2026 da Milano e toccherà numerose città italiane, tra cui Bologna, Firenze, Torino, Bari e Lecce. L’artista sarà accompagnato sul palco da Luca Lanza e Molla, in una serie di appuntamenti che alternano showcase e concerti nei principali live club del Paese.

Parallelamente, Santoianni proseguirà con il progetto “SUONATUTTOUGUALE”, un tour di incontri nelle università italiane dedicato agli studenti di corsi su music business, comunicazione e produzione culturale. Questo percorso, che riflette lo spirito autentico e dialogico dell’artista, partirà già a fine 2025 da Firenze e toccherà Parma, Milano, Bologna, Pavia e altri atenei.

“SUONATUTTOMALE” non è solo un album, ma una dichiarazione d’intenti. In un tempo in cui il rumore del mondo tende ad appiattire tutto, Santoianni sceglie di restituire voce e spessore alle piccole e grandi contraddizioni del vivere quotidiano. Un invito ad ascoltare senza difese, a riconoscersi in ciò che è imperfetto, e a trovare, tra le stonature, una nuova armonia possibile.