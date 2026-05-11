Senhit e Boy George insieme all'Eurovision 2026 con il brano Superstar

Il conto alla rovescia è finito: l'Eurovision Song Contest 2026 accende i riflettori e tra i protagonisti più attesi c'è Senhit, che salirà domani sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna insieme a Boy George con il brano Superstar. La loro performance andrà in scena durante la prima semifinale di martedì 12 maggio, con l'obiettivo di conquistare un posto nella finalissima prevista sabato 16 maggio.



Superstar è una potente collaborazione musicale, nata dall'incontro tra l'energia innovativa di Senhit e la leggendaria esperienza di Boy George. Il brano fonde sonorità pop dal sapore clubbing con una profonda carica emotiva. La canzone alterna atmosfere glamour a una tensione emotiva intensa, portando in primo piano un messaggio forte: trasformare le proprie fragilità in forza e rivendicare la propria unicità senza chiedere il permesso. Secondo quanto recita il testo: 'cause baby you're a Superstar!



La performance è studiata per essere luminosa, colorata e ricca di sorprese, grazie alla cura artistica di Black Skull Creative. Sul palco, oltre a Senhit e Boy George, si esibiranno ballerini e coriste come James Mulford, Anders Nielsen, Marion Fagbemi e Kate Ivory Jordan.



Superstar non è solo una canzone: è una dichiarazione di intenti e diventa oggi manifesto di libertà espressiva, tipica di Senhit e della sua filosofia Freaky Queen. La collaborazione con Boy George esalta questa attitudine, creando un ponte generazionale che fonde pop heritage e sensibilità contemporanea in un dialogo internazionale.



L'avventura a Vienna si arricchisce anche grazie al progetto Pop Road to Eurovision, serie in otto episodi disponibile su RaiPlay. Scritto e ideato da Senhit, il format è un viaggio attraverso l'Europa dedicato alle culture pop contemporanee, con incontri e storie insieme ad artisti come Il Volo, Valentina Monetta e Ira Losco. Un racconto unico che offre prospettive inedite sull'universo Eurovision, anticipando l'energia che Senhit e Boy George promettono di portare sul palco.



L'attesa è altissima: domani sera Senhit e Boy George saranno tra i protagonisti della prima semifinale, pronti a far brillare Superstar alla Wiener Stadthalle nella speranza di centrare la grande finale.