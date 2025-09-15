Si rinnova la passione per Moto Guzzi: in migliaia all’evento Open House 2025

Connect with us

Si è conclusa ieri sera l’edizione 2025 di Moto Guzzi Open House, l’evento che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta Europa nella storica sede della casa dell’aquila. Nonostante un meteo poco favorevole, con pioggia e vento soprattutto nella giornata di sabato, i Guzzisti hanno invaso le strade di Mandello, unendosi al tradizionale Motoraduno Internazionale per celebrare il mito di una delle marche più amate delle due ruote italiane.

Il cuore pulsante della manifestazione è stato ancora una volta il Museo Storico Moto Guzzi, che custodisce oltre un secolo di storia della motocicletta. Con le sue collezioni di modelli unici e leggendari, ha registrato ben 15mila visite in soli tre giorni, confermandosi tappa imprescindibile per chiunque desideri vivere da vicino l’eredità del marchio fondato nel 1921.

Grande partecipazione anche ai test ride gratuiti: centinaia di motociclisti hanno potuto provare su strada la gamma 2025, dalle naked più versatili alle iconiche cruiser, fino ai modelli adventure, apprezzandone le innovazioni tecniche e lo spirito autenticamente italiano che contraddistingue ogni Moto Guzzi.

Ma l’edizione 2025 non verrà ricordata solo per il successo di pubblico. Questo appuntamento ha segnato una svolta storica: è stato infatti l’ultimo Open House prima della nascita del nuovo stabilimento Moto Guzzi, la cui inaugurazione è fissata per il 4 settembre 2026, in occasione di un’edizione straordinaria delle GMG – Giornate Mondiali Guzzi. Un evento attesissimo, definito già oggi come il più grande raduno di sempre nella storia del marchio, con decine di migliaia di motociclisti attesi da ogni continente.

Il progetto, che unisce innovazione e tradizione, trasformerà la storica sede di Mandello del Lario in un impianto di ultima generazione. Le nuove linee di assemblaggio, all’avanguardia per tecnologia e sostenibilità, garantiranno standard qualitativi mai raggiunti prima. Lo stabilimento sarà pensato anche come spazio aperto al pubblico: da speciali postazioni panoramiche si potrà osservare l’intero processo produttivo e vedere nascere una Moto Guzzi.

Non meno importante sarà la rinascita del Museo Storico Moto Guzzi, che verrà completamente ridisegnato per offrire un’esperienza immersiva e multimediale. Con una nuova ambientazione, destinata a renderlo uno dei musei industriali più affascinanti al mondo, ripercorrerà 105 anni di storia motociclistica con un linguaggio contemporaneo.

Il futuro polo Moto Guzzi comprenderà inoltre spazi commerciali dedicati all’universo dell’aquila, dove sarà possibile acquistare merchandising, abbigliamento tecnico e lifestyle, e naturalmente le moto della gamma. Un luogo che ambisce a diventare punto di riferimento non solo per i raduni, ma per tutto l’anno, accogliendo appassionati e turisti da ogni parte del mondo.

Con l’edizione 2025, il conto alla rovescia verso il nuovo capitolo della storia Moto Guzzi è ufficialmente iniziato. L’appuntamento con la leggenda è fissato per settembre 2026, quando Mandello del Lario diventerà il centro del mondo motociclistico internazionale.

