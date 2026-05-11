Silvana Estrada porta la sua voce unica alla Santeria Toscana 31 di Milano il 17 maggio 2026

Silvana Estrada, una delle voci più avvincenti della scena musicale internazionale, si esibirà per la prima volta in Italia domenica 17 maggio 2026 alla Santeria Toscana 31 di Milano. La giovane cantautrice messicana, premiata con il Latin Grammy come Miglior Artista Emergente, presenterà live i brani del nuovo e acclamato album Vendrán Suaves Lluvias, un lavoro intenso e ricco di sfumature che esplora temi di dolore, rinascita e bellezza.

Originaria di Coatepec, figlia di liutai e cresciuta tra musica corale barocca e son jarocho, Estrada ha saputo conquistare pubblico e critica mondiale grazie a una miscela unica di jazz, folk e sonorità tradizionali messicane. Dopo un fortunato incontro con Charlie Hunter e l'esordio da solista, è stata protagonista di collaborazioni con artisti di rilievo come Mon Laferte e Julieta Venegas e ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi come la nomination ai Grammy, il premio Trailblazer e la partecipazione a Tiny Desk di NPR e The Kelly Clarkson Show.

Il nuovo album Vendrán Suaves Lluvias nasce in un periodo di profonde trasformazioni personali. Dopo il successo di Marchita e una lunga tournée mondiale, la vita dell'artista è stata segnata da difficoltà, inclusi un grave infortunio e la perdita tragica di persone care. Estrada racconta: Per molto tempo mi sono sentita persa, finché non ho capito che avevo bisogno di dolcezza e di uno spazio sicuro per riconnettermi con la mia intuizione. Quando ho ritrovato quello spazio, ho compreso che ero l'unica persona che poteva produrre questo album. È stata una vera rinascita: ho attraversato tanto dolore e ne sono uscita con un nuovo modo di affrontare la realtà con grazia e speranza.

L'album, che prende il titolo da una poesia di Sara Teasdale del 1918, propone brani intensi come Dime, Flores e No Te Vayas Sin Saber, racchiudendo esperienze intime in melodie ipnotiche e poetiche. La produzione ha coinvolto la sua storica band, il pianista e arrangiatore Roberto Verástegui, il batterista Alex Lozano e musicisti di Montreal vicini alla compianta Lhasa de Sela, oltre alla collaborazione del compositore candidato all'Oscar Owen Pallett.

Questo album nasce dalla domanda su come onorare la mia rabbia e costruire un'esistenza vera e bella. Ho sempre avuto una forte connessione con la tristezza, ma ora so che la rabbia può diventare energia per trasformare la vita in meglio, afferma Estrada, sottolineando come il lungo processo creativo abbia reso le nuove canzoni ancora più autentiche e profonde.

Il concerto di Milano rappresenterà un'occasione unica per ascoltare dal vivo una delle voci più apprezzate della nuova generazione latinoamericana. I biglietti sono disponibili sulle principali piattaforme di ticketing. Silvana Estrada offrirà al pubblico milanese uno spazio musicale dove emozione e bellezza si fondono per accogliere ogni esperienza, anche la più difficile, trasformandola in arte.