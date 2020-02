Spike, in arrivo la Serie TV Line of Duty

Su Spike, il canale di ViacomCBS Networks Italia, disponibile sul 49 del digitale terrestre (DTT), sul 26 di Tivùsat e sul 169 di Sky, in arrivo per tutti gli amanti del genere crime l’acclamata serie BBC Line of Duty: la prima stagione on air a partire dal 17 febbraio e la seconda stagione in prima tv assoluta a partire dal 23 marzo, tutti i lunedì alle 23.10.

Ambientata in Regno Unito, la serie segue le vicende dell’AC-12, Unità Anticrimine della polizia incaricata di indagare sull’Ispettore capo Tony Gates, per scoprire se dietro la sua facciata di ufficiale integerrimo si cela un poliziotto corrotto.

Protagonista della storia il sergente Steve Arnott (interpretato da Martin Compston), che all’inizio della serie viene trasferito dall’Antiterrorismo all’AC-12, dopo che si è rifiutato di coprire un atto illecito compiuto dai colleghi. Affiancato all’abile agente sotto copertura Kate Fleming (Vicky McClure) e guidato dal sovrintendente Ted Hastings, Arnott inizia una nuova esperienza lavorativa che lo porterà a svelare i più torbidi segreti della polizia, fino a scoprire importanti legami con il crimine organizzato. Presto si delineeranno così due fazioni contrapposte all’interno dei ranghi delle forze di polizia: da una parte gli agenti corrotti, dall’altra quelli meno esposti e meno stimati, che indagano su di loro.

Consacrata da un’ottima accoglienza di critica e pubblico in patria, Line of Duty animerà le serate targate Spike con un gusto thriller/poliziesco tipicamente british, una storia originale ricca di suspense e, non ultimo, un’altissima qualità visiva.

Line of Duty andrà in onda tutti i lunedì alle 23.10 a partire dal 17 febbraio con la prima stagione, e a partire dal 23 marzo in prima tv assoluta con la seconda stagione.

