Spirit de Milan, una settimana di musica e convivialità tra swing, jazz e blues

Lo Spirit de Milan si conferma ancora una volta il cuore pulsante della scena musicale e culturale milanese con una settimana ricca di appuntamenti imperdibili dal 12 al 17 maggio 2026. Il locale di via Bovisasca offre serate che attraversano i generi, le epoche e le generazioni, mantenendo vivo il suo spirito di casa della musica e della convivialità.



Martedì 12 maggio alle 22.00 torna l'appuntamento con Ca.Bar.Et Boh.Visa., una serata all'insegna della comicità, dell'improvvisazione e delle sorprese. L'ingresso è gratuito e lo spettacolo promette risate, emozioni e quel stretching emotivo tanto amato dal pubblico abituale.



Mercoledì 13 spazio al rockabilly d'autore con The Goose Bumps, formazione milanese che farà rivivere l'energia selvaggia degli anni '50 americani. Anche in questo caso, l'ingresso resta libero per tutti.



Giovedì 14 però il locale rimarrà chiuso, per ripartire con il weekend ad altissima intensità.



Venerdì 15 maggio è il momento di Bandiera Gialla con Re-Beat: uno spettacolo che attraversa decenni di musica italiana e internazionale, da Gianni Morandi ai Beach Boys, seguito dal dj set di Mariano Rano con le hit anni '70, '80 e '90. I biglietti partono da 7 euro per chi cena e sono previste riduzioni per i soci dell'associazione.



Sabato 16 maggio il palco accoglie Garlajazz & His Swingers per la Holy Swing Night, serata speciale con la presentazione del nuovo album del gruppo. L'appuntamento diventa ancora più intenso con il brano inedito "Dai leva su, andem a bala allo Spirit", omaggio al locale. Dopo il concerto, la festa continua con lo Swing Dj Set di Big Mama.



La domenica, dalle 15.30, si parte con il Hot Jazz Club dei Spirit Hot Four, autentico angolo di New Orleans in città, seguito alle 18.30 dal raffinato incontro musicale tra la voce di Annalisa Parisi e la chitarra di Sandro Di Pisa. Alle 21.30 la settimana si chiude con il Spirit in Blues e il Max De Bernardi Trio, un viaggio tra blues, ragtime, gospel e ballad dal sapore americano. Prima del live, lezione gratuita di primi passi di blues dance alle 20.45.



Spirit de Milan non è solo musica, ma anche gusto: la Fabbrica de la Sgagnosa propone la vera cucina tradizionale milanese in un ambiente unico e vintage di ben 1500 mq. Per godere al meglio dell'esperienza, la prenotazione è consigliata e l'accoglienza è affidata a La Mariuccia e L'Ambroes, sempre pronti a ricevere ospiti con calore e attenzione.



Il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 all'01:00 (fino alle 02:30 il venerdì e il sabato), affermandosi come punto di incontro per chi cerca musica dal vivo, risate e buon cibo. Con la tessera associativa facoltativa, valida tutto l'anno, è possibile accedere a sconti, eventi esclusivi e sostenere la web radio Spiritophono.



Lo Spirit de Milan resta così uno spazio unico dove la storia e le emozioni della musica dal vivo si fondono con la voglia di stare insieme, in un'atmosfera familiare e autentica.