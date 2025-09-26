Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Dal 26 al 28 settembre 2025, Torino diventa la capitale dell’automobile con il ritorno del Salone Auto Torino, nella suggestiva cornice del centro storico e con fulcro in Piazza Castello. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati e per gli addetti ai lavori, con la presenza di Stellantis e di tutti i suoi marchi: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot.

La manifestazione è anche un momento di dialogo con il pubblico, come ha sottolineato Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia, che ha definito la partecipazione “un’occasione di grande valore per condividere le novità dei nostri marchi, in una città che resta cuore direzionale, creativo e produttivo del Gruppo”.

Il Salone è l’occasione per il debutto di modelli che segnano una nuova era per Stellantis. La Fiat 500 Hybrid Torino, prodotta a Mirafiori, celebra l’indissolubile legame tra FIAT e la città. La compatta è dotata di un motore FireFly 1.0 mild-hybrid da 65 CV ed esibisce dettagli esclusivi come il badge con la Mole Antonelliana, simbolo iconico di Torino.

Un’altra protagonista è la Nuova Jeep Compass, progettata a Torino e prodotta a Melfi. Con la nuova architettura STLA Medium, si presenta con versioni e-Hybrid, plug-in e full electric, fino a 650 km di autonomia, senza rinunciare alla leggendaria capability Jeep.

Grande attesa anche per la DS N°8, SUV coupé 100% elettrico con autonomia fino a 750 km e tecnologie di lusso come il sistema DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY e interni in pelle Nappa conciata con foglie di ulivo.

Citroën porta invece al debutto il nuovo SUV C5 Aircross, disponibile anche nella versione elettrica ë-C5 Aircross da 520 km di autonomia. Comfort, modularità e design rinnovato ne fanno la nuova ammiraglia del marchio francese.

Non manca l’anima sportiva di Stellantis con la nuova Abarth 600e, la più potente di sempre con i suoi 280 CV, e la Lancia Ypsilon HF Line, che segna il ritorno alla sportività democratica del marchio con un motore mild-hybrid da 110 CV.

Sul fronte FIAT, oltre alla 500 Torino, spazio anche alla Grande Panda Hybrid, che apre la strada a una nuova famiglia di modelli globali, con linee decise e un innovativo sistema ibrido T-Gen3 da 110 CV.

Al debutto anche l’Alfa Romeo Junior Q4, compatta premium con trazione integrale elettrificata e sospensioni MultiLink, pensata per unire prestazioni e comfort.

Il lusso del Tridente è rappresentato dalla nuova Maserati MCPURA, supersportiva con monoscocca in fibra di carbonio, motore V6 Nettuno da 630 CV e porte Butterfly. Un’icona di stile e potenza, prodotta nello storico stabilimento di Modena.

Opel Frontera si presenta come SUV robusto e versatile, disponibile anche a sette posti, in versione hybrid o 100% elettrica, ideale per famiglie e flotte aziendali.

La nuova Peugeot 3008, basata sulla piattaforma STLA Medium, offre fino a 700 km di autonomia nelle versioni elettriche, design fastback dinamico e un innovativo Panoramic i-Cockpit® da 21 pollici.

Infine, Leapmotor festeggia il primo anno in Italia con il debutto del SUV elettrico B10 BEV, con prezzo di lancio competitivo a 26.900 euro e fino a 434 km di autonomia.

Accanto alle auto, Stellantis espone in Piazza Castello le stazioni di ricarica Free2move Charge, il brand dedicato alle soluzioni integrate di ricarica domestica, aziendale e pubblica. Con oltre 1 milione di punti di ricarica in Europa, Free2move Charge incarna la visione di Stellantis di una mobilità sostenibile, connessa e accessibile.