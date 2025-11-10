Stellantis porta 3.000 veicoli italiani a Milano Cortina 2026 

Connect with us

Published

Con una flotta di circa 3.000 veicoli, oltre la metà dei quali elettrificati, Stellantis diventa l’Automotive Premium Partner dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’accordo, presentato a Roma nella sede del CONI, vedrà i marchi italiani del gruppo – Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati – sostenere la mobilità dell’evento sportivo più atteso del prossimo anno, riaffermando il legame profondo tra il design e la tecnologia automobilistica italiana e i valori olimpici.

I Giochi Olimpici Invernali inizieranno il 6 febbraio 2026 a Milano e si concluderanno il 22 febbraio all’Arena di Verona, seguiti dai Giochi Paralimpici dal 6 al 15 marzo. Per Stellantis, questa collaborazione va oltre la sponsorizzazione: è un patto simbolico con l’Italia e con lo sport. “Con il nostro concreto impegno a favore del Paese e dello sport, saremo felici e orgogliosi di accompagnare l’Italia ad essere protagonista del massimo evento sportivo al mondo: le Olimpiadi”, ha affermato il presidente di Stellantis, John Elkann.

L’accordo rappresenta un punto di incontro tra innovazione, sostenibilità e spirito sportivo. Nel corso dei Giochi, i 3.000 veicoli Stellantis supporteranno gli spostamenti di atleti, volontari e organizzatori attraverso le varie località coinvolte. Le auto provenienti dai marchi italiani saranno associate a specifiche discipline sportive e realizzate anche in serie speciali dedicate a Milano Cortina 2026, con badge celebrativi e dettagli esclusivi.

FIAT omaggerà la partnership con la Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, proposta nelle versioni elettrica e ibrida e pensata per incarnare lo spirito olimpico e la passione italiana. La vettura offrirà un equilibrio perfetto tra stile, dinamismo e funzionalità. Abarth, dal canto suo, realizzerà la 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026, una sportiva da 280 CV in edizione limitata a soli 50 esemplari per il mercato italiano.

Alfa Romeo celebrerà la partnership con le versioni speciali Junior e Tonale Edizione Milano Cortina 2026, che esprimeranno l’essenza sportiva del marchio con materiali di pregio e dettagli unici. Lancia parteciperà con la nuova Ypsilon Edizione Milano Cortina 2026 in configurazione HF Line, portando sulle sue vetture i simboli delle Olimpiadi e Paralimpiadi accanto al leggendario Elefante, icona della tradizione sportiva del marchio. Maserati, invece, sarà protagonista dei momenti istituzionali dei Giochi, rappresentando l’eccellenza e la performance del lusso italiano.

“Essere partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è per noi motivo di grande orgoglio. Vogliamo lasciare il segno, proprio come una scia sulla neve o sull’asfalto: un segno profondamente italiano, fatto di passione, innovazione e spirito di squadra”, ha dichiarato Olivier François, Chief Marketing Officer di Stellantis.

L’impegno del gruppo non si limiterà alla fornitura di veicoli. Stellantis prevede una serie di iniziative speciali per celebrare il ritorno dei Giochi in Italia vent’anni dopo Torino 2006. Tra queste, installazioni artistiche dedicate ai brand italiani nelle principali città olimpiche, il passaggio della fiamma olimpica all’interno di alcuni stabilimenti nazionali – con la partecipazione di 120 dipendenti come tedofori – e i festeggiamenti legati al Viaggio della Fiamma in quattro località italiane.

La presenza di Stellantis a Milano Cortina 2026 suggella un ritorno simbolico e concreto all’eccellenza italiana e ai valori condivisi con il movimento olimpico: inclusione, determinazione, rispetto e sostenibilità. L’ingegno e il design italiano tornano così protagonisti sulla scena mondiale, trasformando la mobilità in un messaggio di orgoglio nazionale e di rinnovata fiducia nel futuro.

In quest’occasione, i brand italiani non solo saranno “motore dei Giochi”, come sottolineato durante la presentazione, ma ambasciatori dello Spirito Italiano che anima Milano Cortina 2026 e che da sempre contraddistingue l’automotive del nostro Paese. Quando l’Italia dà il meglio di sé, il risultato è sempre un grande spettacolo.

