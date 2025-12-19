Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Stellantis Pro One al Salone di Bruxelles: debutta il tre ruote elettrico Fiat Professional TRIS

Published

Stellantis Pro One si prepara a un ruolo da protagonista al 102° Salone di Bruxelles, dove presenta una gamma completa di soluzioni per la mobilità professionale, dall’elettrico alla personalizzazione su misura. Nel Padiglione 5, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali leggeri espone otto modelli, con un’attenzione particolare al debutto europeo del nuovo Fiat Professional TRIS e alle soluzioni innovative del programma CustomFit.

Fiat Professional TRIS rappresenta una delle principali novità dell’evento: si tratta di un tre ruote completamente elettrico, pensato per la mobilità urbana e le consegne dell’ultimo miglio. Con una capacità di carico fino a 500 kg e dimensioni compatte, TRIS mira a coniugare versatilità e praticità, rispondendo alle esigenze di sostenibilità e flessibilità che caratterizzano il trasporto urbano moderno.

Accanto a TRIS, Stellantis Pro One amplia la propria offerta nel segmento della micromobilità. Il tre ruote Fiat si affianca infatti alla Citroën Ami Cargo, già nota per la sua efficienza nelle consegne cittadine. L’obiettivo è fornire ai professionisti una gamma completa di veicoli capaci di adattarsi a ogni tipo di esigenza, dalle piccole distanze ai trasporti più impegnativi.

Durante il Salone, il marchio espone anche edizioni speciali di veicoli commerciali leggeri dedicati a chi cerca comfort e stile senza rinunciare alla funzionalità: tra questi figurano la Citroën Berlingo “XTR” e l’Opel Vivaro “Sportive”, modelli che combinano estetica raffinata, spazio e soluzioni pensate per il lavoro quotidiano.

Uno degli elementi centrali della presenza di Stellantis Pro One a Bruxelles è il programma CustomFit, potenziato per offrire ai clienti professionali conversioni e personalizzazioni a livello OEM. Questo servizio garantisce tempi di consegna ottimizzati e una qualità costruttiva conforme agli standard industriali del gruppo. Il messaggio chiave del programma è racchiuso nel claim “YOU NEED IT, WE MAKE IT”, sintesi dell’approccio su misura che Stellantis intende consolidare nel settore dei veicoli commerciali.

Complessivamente, Stellantis Pro One presenta al Salone otto veicoli che spaziano dalla micromobilità ai grandi van, rappresentando sette modelli distinti. L’obiettivo è mostrare la capacità del gruppo di coprire ogni livello di esigenza professionale, confermando la propria posizione di leader globale nel segmento LCV.

Stellantis Pro One è la business unit mondiale del gruppo Stellantis dedicata ai veicoli commerciali leggeri e unifica la forza di marchi come Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall. Con oltre 20.000 punti vendita e assistenza, questa struttura offre uno dei portafogli più completi presenti sul mercato, integrando soluzioni a zero emissioni, servizi connessi e opzioni personalizzate per i clienti professionali.

In un contesto di rapida trasformazione del trasporto urbano e della logistica, l’offerta presentata da Stellantis Pro One al Salone di Bruxelles rappresenta un passo strategico verso una mobilità sempre più sostenibile ed efficiente. Con l’introduzione di TRIS e il rafforzamento del programma CustomFit, il gruppo riafferma il proprio impegno nell’innovazione e nella capacità di rispondere in modo concreto alle esigenze del mondo del lavoro.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Sport

Sony Music Italy e AS Roma celebrano i 50 anni di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)”

Motori

Stellantis Pro One al Salone di Bruxelles: debutta il tre ruote elettrico Fiat Professional TRIS

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Tecnologia

LG Sound Suite, la rivoluzione dell’audio domestico debutta al CES 2026

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Motori

Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Motori

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Senza categoria

POLLIO torna con il nuovo singolo “Mi sei mancata tanto” e annuncia l’album “Dopo la bomba”

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero

Spettacolo

“Totalmente Incompatibili”: Nuzzo e Di Biase tornano a teatro con una nuova tournée nazionale

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Renault Group introduce la prima gamma di oli motore premium a ridotta carbon footprint

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Motori

Honda ridefinisce il futuro al Japan Mobility Show 2025 con l’EV Outlier Concept

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Volkswagen lancia la campagna “Ready to Rock Again?” per la nuova T-Roc

Motori

Citroën Berlingo alla guida della mobilità sostenibile con il progetto HVO Aurora Trial
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Il golf paralimpico italiano guarda con decisione al futuro. Al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele (Milano) è stato presentato il...

3 ore ago

Motori

Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Alfa Romeo si prepara ad aprire il nuovo anno con grande stile, partecipando alla 102ª edizione del Bruxelles Motor Show 2026, in programma dal...

22 ore ago

Motori

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Il mercato automobilistico italiano accoglie un nuovo protagonista nel segmento dei SUV ibridi con l’arrivo del KGM Actyon HEV, il modello full-hybrid importato e...

22 ore ago

Motori

Renault Group introduce la prima gamma di oli motore premium a ridotta carbon footprint

Renault Group compie un nuovo passo nella strategia di sostenibilità e innovazione, diventando il primo costruttore automobilistico a proporre una gamma completa di oli...

1 giorno ago