Stellantis Pro One al Salone di Bruxelles: debutta il tre ruote elettrico Fiat Professional TRIS

Stellantis Pro One si prepara a un ruolo da protagonista al 102° Salone di Bruxelles, dove presenta una gamma completa di soluzioni per la mobilità professionale, dall’elettrico alla personalizzazione su misura. Nel Padiglione 5, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali leggeri espone otto modelli, con un’attenzione particolare al debutto europeo del nuovo Fiat Professional TRIS e alle soluzioni innovative del programma CustomFit.

Fiat Professional TRIS rappresenta una delle principali novità dell’evento: si tratta di un tre ruote completamente elettrico, pensato per la mobilità urbana e le consegne dell’ultimo miglio. Con una capacità di carico fino a 500 kg e dimensioni compatte, TRIS mira a coniugare versatilità e praticità, rispondendo alle esigenze di sostenibilità e flessibilità che caratterizzano il trasporto urbano moderno.

Accanto a TRIS, Stellantis Pro One amplia la propria offerta nel segmento della micromobilità. Il tre ruote Fiat si affianca infatti alla Citroën Ami Cargo, già nota per la sua efficienza nelle consegne cittadine. L’obiettivo è fornire ai professionisti una gamma completa di veicoli capaci di adattarsi a ogni tipo di esigenza, dalle piccole distanze ai trasporti più impegnativi.

Durante il Salone, il marchio espone anche edizioni speciali di veicoli commerciali leggeri dedicati a chi cerca comfort e stile senza rinunciare alla funzionalità: tra questi figurano la Citroën Berlingo “XTR” e l’Opel Vivaro “Sportive”, modelli che combinano estetica raffinata, spazio e soluzioni pensate per il lavoro quotidiano.

Uno degli elementi centrali della presenza di Stellantis Pro One a Bruxelles è il programma CustomFit, potenziato per offrire ai clienti professionali conversioni e personalizzazioni a livello OEM. Questo servizio garantisce tempi di consegna ottimizzati e una qualità costruttiva conforme agli standard industriali del gruppo. Il messaggio chiave del programma è racchiuso nel claim “YOU NEED IT, WE MAKE IT”, sintesi dell’approccio su misura che Stellantis intende consolidare nel settore dei veicoli commerciali.

Complessivamente, Stellantis Pro One presenta al Salone otto veicoli che spaziano dalla micromobilità ai grandi van, rappresentando sette modelli distinti. L’obiettivo è mostrare la capacità del gruppo di coprire ogni livello di esigenza professionale, confermando la propria posizione di leader globale nel segmento LCV.

Stellantis Pro One è la business unit mondiale del gruppo Stellantis dedicata ai veicoli commerciali leggeri e unifica la forza di marchi come Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall. Con oltre 20.000 punti vendita e assistenza, questa struttura offre uno dei portafogli più completi presenti sul mercato, integrando soluzioni a zero emissioni, servizi connessi e opzioni personalizzate per i clienti professionali.

In un contesto di rapida trasformazione del trasporto urbano e della logistica, l’offerta presentata da Stellantis Pro One al Salone di Bruxelles rappresenta un passo strategico verso una mobilità sempre più sostenibile ed efficiente. Con l’introduzione di TRIS e il rafforzamento del programma CustomFit, il gruppo riafferma il proprio impegno nell’innovazione e nella capacità di rispondere in modo concreto alle esigenze del mondo del lavoro.