Su Paramount Network arriva la Befana!

Su Paramount Network – il canale di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat – arriva l’Epifania portando con sé un lungo weekend all’insegna del grande cinema e delle serie tv! In programma tante storie ricche di divertimento, mistero, magia e fantastici viaggi.

Venerdì 3 gennaio alle 21.10 va in onda Genitori in trappola, commedia diretta di Nancy Meyers, con Dennis Quaid, Lindsay Lohan e Natasha Richardson. Ispirato dal romanzo Das doppelte Lotchen del tedesco Erich Kastner, il film segue le avventure di due ragazzine che durante un campeggio estivo scoprono di essere sorelle gemelle, separate alla nascita dal divorzio dei genitori. Con il desiderio di riunire la famiglia, le ragazze si scambiano i ruoli, mettendosi l’una nei panni dell’altra!

Sabato 4 gennaio alle 21.10, in arrivo una serata da trascorrere in compagnia di tutta la famiglia con Super8 film prodotto da Steven Spielberg e diretto da JJ Abrams. Nell’estate del 1979 un gruppo di adolescenti si ritrova ad assistere ad un incidente ferroviario in una piccola cittadina dell’Ohio, proprio mentre stanno girando un film. I ragazzi sospettano che l’incidente non sia stato casuale. Intanto, lo sceriffo locale indaga e scopre che il treno stava trasportando un carico militare segreto proveniente dall’Area 51, in Nevada.

Domenica 5 gennaio alle 21.10, è il turno di Transformers – il primo capitolo della serie campione di incassi uscito nel 2007 – diretto da Michael Bay con Shia LaBeouf, Megan Fox e Josh Duhamel. Sul pianeta Cybertron vivono due razze aliene di robot: da un lato gli Autobot, combattenti in cerca di giustizia e libertà, e dall’altro i Decepticon, che combattono per i loro vantaggi personali. Tra questi due gruppi scoppia una guerra per il possesso dell’AllSpark, una potente fonte di energia. La guerra porta la devastazione di Cybertron e l’AllSpark viene perduta nello spazio.

Concludiamo le feste con una serata all’insegna dell’avventura. Lunedì 6 gennaio alle 21.10, in onda Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini, diretto da Chris Columbus. Ispirato al romanzo di Rick Riordan, il film segue le avventure del giovane Percy Jackson, adolescente problematico che scopre di essere un semidio, figlio di Poseidone, dio del mare. A seguire il sequel Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – il mare dei mostri questa volta diretto da Thor Freudenthal. Percy ed i suoi compagni intraprenderanno un lungo e pericoloso viaggio attraverso il Triangolo delle Bermude.

Infine, a partire da martedì 7 gennaio il daytime di Paramount Network si arricchisce di novità! Dal lunedì al venerdì, dalle 17.45, in prima tv assoluta, in arrivo una nuova serie tv light crime che appassionerà tutti gli amanti del genere, parliamo di Soko – Misteri tra le montagne, interessante novità del panorama seriale europeo che terrà subito lo spettatore con il fiato sospeso. La serie segue le vicende dei detective Nina Pokorny e Lukas Roither, specializzato in psicologia. La squadra speciale di Soko di cui fanno parte, si ritroverà a risolvere casi di omicidio insoliti e complicati, tra le splendide montagne di Kitzbühel e dintorni. Si parte con l’episodio, Il punto cieco, dove la Squadra Speciale indaga il misterioso caso di un parrucchiere ucciso durante la festa d’anniversario del suo salone. A seguire Vintage Love, dove la giovane proprietaria di un locale per single rimane vittima di uno strano omicidio.

Ma le novità non finiscono qui! A grande richiesta torna la celebre sit-com Vita da Strega, dedicata alle allegre e strampalate vicende di Samantha Stephens, la strega più amata del piccolo schermo, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.40. Immersa nelle atmosfere tipiche dell’America degli anni ’60, Samantha (interpretata da Elizabeth Montgomery) è una strega che ha rinunciato ai suoi poteri per sposare Darrin, pubblicitario tutto “casa e lavoro” vessato costantemente dalla “suocera-strega” Endora. A movimentare ancora di più la famiglia è l’arrivo della piccola Tabatha, figlia primogenita degli Stephens che è “tutta sua madre”, anche nella stregoneria, e non riesce a capire perché le sia proibito usare quei poteri che le sembrano così naturali.

Continua a sognare su Paramount Network – canale 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat – con un lungo weekend di pellicole speciali e serie tv! Buona Epifania a tutti!

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0