Suzuki chiude il 2025 con una quota del 2,1% e guarda al futuro con eVITARA

Suzuki ha archiviato il 2025 confermandosi tra i protagonisti del mercato automobilistico italiano. Secondo i dati diffusi dall’UNRAE, il marchio giapponese ha totalizzato 31.222 immatricolazioni di autovetture, raggiungendo una quota di mercato pari al 2,1%. Un risultato che consolida la presenza stabile di Suzuki sopra la soglia del 2% per il settimo anno consecutivo, nonostante un contesto complessivamente in calo del 2,1% rispetto all’anno precedente.

A guidare la gamma 100% ibrida del marchio è stata ancora una volta la Swift Hybrid, con 11.497 unità immatricolate, pari al 36,8% delle vendite complessive Suzuki. Il modello si è posizionato al settimo posto tra le auto più vendute del segmento B. Alle sue spalle la Vitara Hybrid, con 10.549 esemplari, pari al 33,7% delle vendite totali, confermandosi una colonna portante nel segmento dei B-SUV. La S-Cross Hybrid ha raggiunto 5.207 immatricolazioni, dimostrando l’apprezzamento del pubblico per il suo equilibrio tra design, versatilità e tecnologia.

La Casa di Hamamatsu resta inoltre un punto di riferimento per la trazione integrale. Nel 2025, circa il 30,4% delle Suzuki vendute in Italia era dotato di sistema 4×4, una percentuale nettamente superiore alla media nazionale. Un dato che conferma la solidità della tradizione Suzuki nel campo della trazione integrale, consolidata da oltre 50 anni di esperienza con la tecnologia 4×4 ALLGRIP.

“Suzuki chiude il 2025 con 31.222 unità immatricolate e difendendo la soglia del 2% di quota del mercato italiano, prima filiale europea di Suzuki per volumi, nonostante la perdita del SUV ultra compatto Ignis, e dell’iconica fuoristrada Jimny, entrambe vittime sacrificali sull’altare europeo della riduzione della CO₂. La normativa europea, che prevede la forte penalizzazione delle motorizzazioni termiche in favore di quelle elettriche, conferma di aver fallito l’obiettivo di garantire la mobilità dei cittadini europei riducendo le emissioni climalteranti di CO₂ e soddisfando le esigenze in termini di mobilità individuale”, afferma il presidente di Suzuki Italia.

Secondo l’azienda, molti costruttori si trovano ora in difficoltà a causa della debole domanda di veicoli elettrici, in contrasto con i massicci investimenti degli ultimi anni. Suzuki ribadisce la volontà di mantenere una strategia equilibrata tra motorizzazioni termiche ed elettriche, rispondendo alle reali esigenze dei consumatori.

In quest’ottica, il 2026 segnerà l’arrivo della eVITARA, la prima vettura 100% elettrica del marchio, che unisce uno stile sportivo ed elegante con la trazione integrale a doppio motore. Il nuovo modello, già disponibile in prevendita, sarà il simbolo di una transizione sostenibile ma realistica, coerente con la filosofia del marchio.

Sul fronte del mercato europeo, Suzuki evidenzia le difficoltà dell’automotive in un contesto di norme stringenti e incertezze legislative. Nel 2025, le immatricolazioni di veicoli elettrici in Italia, pur in crescita del 44%, rappresentavano solo il 6,2% del mercato totale. L’azienda si prepara al nuovo anno con fiducia, forte di una gamma interamente ibrida, con dotazioni di serie complete e un posizionamento competitivo.

La visione di lungo periodo della casa giapponese si conferma attraverso il piano “Suzuki Environmental Vision 2050”, che punta a ridurre le emissioni di CO₂ del 40% entro il 2030 e del 90% entro il 2050, grazie all’elettrificazione della gamma e all’uso di carburanti alternativi. Il tutto ispirato al principio giapponese “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (“Piccolo, Minimo, Leggero, Breve, Bello”), che promuove la creazione di veicoli compatti, efficienti e rispettosi dell’ambiente.

Dal suo debutto nel 1909 come produttore di telai tessili fino all’introduzione di eVITARA nel 2024, Suzuki ha saputo coniugare tradizione e innovazione. Una storia che attraversa oltre un secolo e che oggi guarda al futuro con la stessa determinazione, equilibrio e fiducia che da sempre contraddistinguono il marchio.