Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Suzuki chiude il 2025 con una quota del 2,1% e guarda al futuro con eVITARA

Published

Suzuki ha archiviato il 2025 confermandosi tra i protagonisti del mercato automobilistico italiano. Secondo i dati diffusi dall’UNRAE, il marchio giapponese ha totalizzato 31.222 immatricolazioni di autovetture, raggiungendo una quota di mercato pari al 2,1%. Un risultato che consolida la presenza stabile di Suzuki sopra la soglia del 2% per il settimo anno consecutivo, nonostante un contesto complessivamente in calo del 2,1% rispetto all’anno precedente.

A guidare la gamma 100% ibrida del marchio è stata ancora una volta la Swift Hybrid, con 11.497 unità immatricolate, pari al 36,8% delle vendite complessive Suzuki. Il modello si è posizionato al settimo posto tra le auto più vendute del segmento B. Alle sue spalle la Vitara Hybrid, con 10.549 esemplari, pari al 33,7% delle vendite totali, confermandosi una colonna portante nel segmento dei B-SUV. La S-Cross Hybrid ha raggiunto 5.207 immatricolazioni, dimostrando l’apprezzamento del pubblico per il suo equilibrio tra design, versatilità e tecnologia.

La Casa di Hamamatsu resta inoltre un punto di riferimento per la trazione integrale. Nel 2025, circa il 30,4% delle Suzuki vendute in Italia era dotato di sistema 4×4, una percentuale nettamente superiore alla media nazionale. Un dato che conferma la solidità della tradizione Suzuki nel campo della trazione integrale, consolidata da oltre 50 anni di esperienza con la tecnologia 4×4 ALLGRIP.

“Suzuki chiude il 2025 con 31.222 unità immatricolate e difendendo la soglia del 2% di quota del mercato italiano, prima filiale europea di Suzuki per volumi, nonostante la perdita del SUV ultra compatto Ignis, e dell’iconica fuoristrada Jimny, entrambe vittime sacrificali sull’altare europeo della riduzione della CO₂. La normativa europea, che prevede la forte penalizzazione delle motorizzazioni termiche in favore di quelle elettriche, conferma di aver fallito l’obiettivo di garantire la mobilità dei cittadini europei riducendo le emissioni climalteranti di CO₂ e soddisfando le esigenze in termini di mobilità individuale”, afferma il presidente di Suzuki Italia.

Secondo l’azienda, molti costruttori si trovano ora in difficoltà a causa della debole domanda di veicoli elettrici, in contrasto con i massicci investimenti degli ultimi anni. Suzuki ribadisce la volontà di mantenere una strategia equilibrata tra motorizzazioni termiche ed elettriche, rispondendo alle reali esigenze dei consumatori.

In quest’ottica, il 2026 segnerà l’arrivo della eVITARA, la prima vettura 100% elettrica del marchio, che unisce uno stile sportivo ed elegante con la trazione integrale a doppio motore. Il nuovo modello, già disponibile in prevendita, sarà il simbolo di una transizione sostenibile ma realistica, coerente con la filosofia del marchio.

Sul fronte del mercato europeo, Suzuki evidenzia le difficoltà dell’automotive in un contesto di norme stringenti e incertezze legislative. Nel 2025, le immatricolazioni di veicoli elettrici in Italia, pur in crescita del 44%, rappresentavano solo il 6,2% del mercato totale. L’azienda si prepara al nuovo anno con fiducia, forte di una gamma interamente ibrida, con dotazioni di serie complete e un posizionamento competitivo.

La visione di lungo periodo della casa giapponese si conferma attraverso il piano “Suzuki Environmental Vision 2050”, che punta a ridurre le emissioni di CO₂ del 40% entro il 2030 e del 90% entro il 2050, grazie all’elettrificazione della gamma e all’uso di carburanti alternativi. Il tutto ispirato al principio giapponese “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (“Piccolo, Minimo, Leggero, Breve, Bello”), che promuove la creazione di veicoli compatti, efficienti e rispettosi dell’ambiente.

Dal suo debutto nel 1909 come produttore di telai tessili fino all’introduzione di eVITARA nel 2024, Suzuki ha saputo coniugare tradizione e innovazione. Una storia che attraversa oltre un secolo e che oggi guarda al futuro con la stessa determinazione, equilibrio e fiducia che da sempre contraddistinguono il marchio.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Motori

BMW ALPINA inaugura una nuova era

Spettacolo

Da oggi è disponibile in digitale “LA PERCENTUALE” il nuovo brano di POLLIO

Spettacolo

MASTERCHEF ITALIA: domani sera ospite Ciccio Sultano in una serata “agrodolce”

Spettacolo

LITFIBA: nel 2026 torna la formazione storica per “Quarant’anni di 17 Re”

Società

ACI e Inail insieme per una mobilità più sicura e responsabile

Spettacolo

Piano City Milano 2026: aperta la call per la nuova edizione del festival che ridisegna la città

Spettacolo

Il 13 febbraio esce la ristampa di “Tempi Moderni” e “RiSKAtto”, i due storici album degli STATUTO.

Motori

Suzuki chiude il 2025 con una quota del 2,1% e guarda al futuro con eVITARA

Tecnologia

Hisense Italia: Stefano Bianchi nominato nuovo Sales Director

Spettacolo

“ANSELMO WANNABE”: dal 16/01 in esclusiva su RaiPlay la nuova serie animata sul mondo del lavoro con la voce di Neri Marcore’

Motori

Peugeot 203 e Gino Munaron: storia di un’impresa alla Mille Miglia

Motori

Range Rover celebra Londra con nuove edizioni esclusive ispirate ai quartieri più iconici

Giochi

ESA e Playmobil rafforzano la loro collaborazione

Giochi

CODE VEIN II: il nuovo trailer svela combattimenti, ambientazioni e creazione del personaggio

Motori

Nuova Opel Astra: fari Intelli-Lux HD da 50.000 punti per una visione senza limiti

Spettacolo

Enrico Ruggeri celebra “Gli occhi del musicista”: dal 16 gennaio 2026 la ristampa in doppio vinile

Spettacolo

Davide Van De Sfroos torna nei teatri con la “Folkestra 2026”: partenza il 23 gennaio da Varese

Spettacolo

Apple TV annuncia una nuova docuserie dedicata all’icona del tennis Andre Agassi

Spettacolo

Jack Savoretti torna con “We Will Always Be The Way We Were”: nuovo album e tour mondiale

Motori

Nissan LEAF premiata come Migliore Auto Compatta al Mondo dalla giuria del WWCOTY
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

BMW ALPINA inaugura una nuova era

Dal 1° gennaio 2026 il trasferimento dei diritti sul marchio Alpina segna ufficialmente la nascita di BMW ALPINA come brand esclusivo e indipendente sotto...

9 ore ago

Motori

Peugeot 203 e Gino Munaron: storia di un’impresa alla Mille Miglia

Una storia di motori, passione e rinascita lega indissolubilmente il nome di Gino Munaron alla Peugeot 203, un’automobile che nel dopoguerra seppe distinguersi per...

13 ore ago

Motori

Range Rover celebra Londra con nuove edizioni esclusive ispirate ai quartieri più iconici

Range Rover rende omaggio all’eleganza e al fascino senza tempo della capitale britannica con una serie di edizioni speciali che traggono ispirazione dai quartieri...

13 ore ago

Motori

Nuova Opel Astra: fari Intelli-Lux HD da 50.000 punti per una visione senza limiti

La nuova Opel Astra e la versione Sports Tourer, presentate al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, aprono una nuova era per la compatta tedesca....

14 ore ago