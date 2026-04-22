tado° lancia il controllo multi-abitazione per i termostati intelligenti

tado° presenta una grande novità per chi desidera un controllo sempre più evoluto della climatizzazione domestica: a partire dall'estate 2026, sarà possibile gestire i termostati intelligenti di un massimo di cinque abitazioni da un unico account. Questa funzione si rivolge soprattutto a chi ha una seconda casa o piccoli uffici, ma anche a chi desidera offrire comfort a distanza ai propri cari.



Il vantaggio principale è una gestione quotidiana più semplice e personalizzata. L'utente, ad esempio, potrà trovare la casa vacanza già calda al suo arrivo o ridurre automaticamente i consumi della residenza principale ogni volta che se ne allontana. Inoltre, sarà possibile controllare il clima anche nell'abitazione di un genitore anziano, senza dover intervenire fisicamente.



Tra le caratteristiche chiave, spicca il Role Management, che permette a diversi residenti di gestire i dispositivi ma assegna a un unico amministratore tutti i diritti sull'account. La cross-generation compatibility consente di utilizzare diverse linee di prodotto tado°, come tado° X e V3+, contemporaneamente tramite lo stesso account e dispositivo mobile. Con la gestione integrata del raffreddamento e del riscaldamento, ogni abitazione può essere impostata secondo le proprie esigenze specifiche.



Un altro elemento di rilievo è l'estensione delle funzionalità premium: con un unico abbonamento, AI Assist per tado° X o Auto-Assist per V3+ e modelli precedenti, sarà possibile sfruttare servizi avanzati come il geofencing automatizzato, il rilevamento finestre aperte e il riscaldamento adattivo in tutte le case associate allo stesso amministratore, al costo di 3,99 euro al mese o 29,99 euro all'anno.



Il geofencing, in particolare, garantisce comfort al rientro in ogni abitazione e maggiore comodità nei passaggi da una casa all'altra, regolando il clima in base alla posizione dell'utente. Gli abbonati potranno accedere contemporaneamente a tutte le case e passare da una all'altra con un solo click, mentre i non abbonati dovranno riconnettersi ogni volta che desiderano gestire un immobile diverso.



Questa novità risponde a una richiesta a lungo attesa dalla community di tado°. Come afferma Christian Deilmann, cofondatore e Managing Director dell'azienda: Questa funzione è stata in cima alla lista dei desideri della nostra community per molto tempo. Permettendo ai nostri clienti di gestire tutto, dal loro ufficio alla casa dei parenti, in un unico luogo, rendiamo il controllo intelligente del clima più accessibile e semplice che mai.



tado° continua così a rafforzare la propria posizione di leader europeo nelle soluzioni intelligenti per la gestione del clima e dell'energia domestica, offrendo una piattaforma che combina hardware, software e servizi per il massimo comfort, un risparmio concreto e una gestione energetica sempre più sostenibile.