OPPO Find X9 Ultra: il flagship fotografico che ridefinisce gli smartphone

OPPO alza l'asticella del mercato smartphone lanciando il nuovo Find X9 Ultra, un dispositivo che punta a ridefinire il concetto di fotografia mobile con un sistema di fotocamere ispirato a Hasselblad e specifiche tecniche all'avanguardia.

Il protagonista assoluto è il comparto imaging: Find X9 Ultra integra il primo teleobiettivo ottico 10x da 50MP al mondo e una doppia fotocamera Hasselblad da 200MP, con sensori su misura e una struttura a prisma in grado di piegare la luce cinque volte, riducendo del 30% la lunghezza del modulo. Grazie alla tecnologia Pristine Optical Path e alla stabilizzazione Sensor Shift, garantisce scatti nitidi, perfetti anche a distanze estreme e in condizioni di luce difficili.

Accanto al teleobiettivo, una fotocamera principale da 200MP con sensore Sony LYTIA di ultima generazione e un teleobiettivo 3x anch'esso da 200MP assicurano versatilità senza precedenti e qualità d'immagine elevata su tutto il range focale. Non manca una ultra-grandangolare da 50MP per panorami spettacolari e una True Color Camera per la fedeltà cromatica.

Find X9 Ultra rappresenta il più grande progresso nella storia dell'imaging OPPO, ha dichiarato Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO. Unendo ottiche all'avanguardia, fotografia computazionale avanzata e potenti strumenti creativi sviluppati in collaborazione con Hasselblad, abbiamo creato un dispositivo professionale che ridefinisce radicalmente la categoria.

La rinnovata Hasselblad Master Mode permette agli utenti di sfruttare pienamente il potenziale di ogni sensore, scattando foto RAW e JPEG Max da 50MP su sei lunghezze focali diverse. Si possono scegliere tra nove simulazioni di pellicola classiche o creare preset personalizzati. Gli accessori Earth Explorer Kit e Hasselblad Explorer Case aggiungono funzioni professionali, come tasto a due stadi per la messa a fuoco e il teleconverter 300mm che porta lo zoom ottico a 13x.

Il Find X9 Ultra spicca anche nel video, grazie al supporto Dolby Vision HDR in 4K a 60fps, possibilità di riprese 4K a 120fps e la nuova registrazione 8K a 30fps. Il profilo O-Log2 consente maggiore flessibilità nel color grading, e la compatibilità ACES ne facilita l'integrazione nei flussi professionali. Per la prima volta, il dispositivo supporta anche l'importazione di LUT 3D e la funzione LUT Burn-in per video subito pronti.

Le prestazioni sono affidate alla piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, con batteria Silicon-Carbon da 7.050 mAh, ricarica ultra-rapida SUPERVOOC da 100W e AIRVOOC wireless da 50W. Il grande schermo AMOLED QHD+ a 144Hz e luminosità massima fino a 3.600 nit promette immagini spettacolari, mentre la scocca in pelle vegana e dettagli come il Master Lens Design richiamano le fotocamere Hasselblad.

Il Find X9 Ultra è certificato IP66, IP68 e IP69 per la resistenza ad acqua e polvere, assicurando massima protezione anche nelle condizioni più estreme. Il nuovo ColorOS 16 introduce funzioni AI avanzate come AI Mind Space, AI Bill Manager e AI Menu Translation, oltre a funzioni intelligenti per la produttività e la sicurezza.

Al lancio è disponibile nelle colorazioni Tundra Umber e Canyon Orange, in versione 12+512GB presso OPPO Store e i principali rivenditori. Sono previste promozioni bundle con cover magnetica, caricabatterie da 100W e trade-in per chi sostituisce il vecchio smartphone.