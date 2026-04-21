ASUS rivoluziona la creatività al NAB Show 2026 con AI e partnership Adobe

ASUS ha stupito il pubblico del NAB Show 2026 di Las Vegas con una gamma di soluzioni dedicate al mondo creativo, facendo leva su intelligenza artificiale, hardware avanzato e una nuova partnership esclusiva con Adobe per i display ProArt.

I monitor ProArt certificati per Adobe Premiere sono il punto di riferimento per l'editing video HDR, garantendo un elevato standard cromatico e la massima affidabilità nei flussi di lavoro professionali. Tra questi spiccano il ProArt Cinema Direct View MicroLED PQ099 da 81 pollici e il PQ07U 4K HDR da 135 pollici, pensati per la valutazione su larga scala di contenuti video. I modelli OLED più avanzati, come il ProArt Display PA27USD con refresh rate a 240 Hz e 12G-SDI, si affiancano al PA32USD, progettato per ambienti di produzione e post-produzione di alto livello. Grazie all'accordo con Panaro, la nuova versione Rugged Case Edition del PA27USD offre protezione e trasportabilità ai professionisti in movimento, includendo anche il colorimetro ProArt CaliContrO MCA02 in omaggio.

I laptop ProArt GoPro Edition, presentati in collaborazione con GoPro, portano un'integrazione senza precedenti tra hardware e software, con funzionalità AI avanzate per la gestione di video 8K, editing a 360° e un design pensato per atleti e creativi on the go. Le nuove workstation e i PC Powered by ASUS equipaggiano i processori AMD Ryzen AI, GPU NVIDIA GeForce RTX e fino a 128 GB di memoria, abbattendo i limiti dei tradizionali carichi di lavoro grazie all'intelligenza artificiale locale. Il prossimo tablet ProArt PZ14, dotato di Snapdragon X2 Elite AI e ASUS Pen 3.0, si preannuncia come il tablet più potente della gamma.

L'intelligenza artificiale diventa fulcro dei nuovi workflow grazie a MuseTree, l'assistente creativo professionale di ASUS, che permette la generazione, modifica e perfezionamento di immagini e video mediante linguaggio naturale e GPU integrata. Ai creator è offerta un'esperienza end-to-end, dalla cattura in GoPro Cloud su notebook ProArt PX13, fino alla generazione e post-produzione accelerate su PC con ProArt GeForce RTX 5090 e pipeline gestite tramite ComfyUI e tecnologia NVIDIA.

Le workstation ExpertCenter Pro e server come l'ESC8000-E12P con architettura NVIDIA MGX offrono prestazioni scalabili per la produzione broadcast e AI, mentre il sistema di storage VS320D-RS12U garantisce fino a 10 PB di capacità e throughput elevato per set di dati e contenuti multimediali di grandi dimensioni.

Il NAB Show 2026 è stato anche palcoscenico per i ProArt Masters Talks, che hanno visto la partecipazione di professionisti riconosciuti come Vincent Teoh, Karl Soule di Adobe, Wei Hong di ASUS Design Center, Sabour Amirazodi di NVIDIA, Abe Kislevitz e Parker Sheppard di GoPro. Grazie a questi interventi, ASUS ha rafforzato il suo ruolo centrale nello sviluppo di tecnologie per la creatività professionale, con un focus sulla combinazione tra precisione cromatica, workflow AI-driven e strumenti user-centrici.

"Questa collaborazione segna un nuovo traguardo con Adobe che ha testato e certificato ufficialmente i monitor ProArt, i quali supportano pienamente l'editing HDR, rendendoli la scelta ideale per i creativi professionisti" si legge nella presentazione ufficiale. Un segnale forte per chi cerca velocità, affidabilità e controllo lungo tutto il percorso creativo, dalla ripresa all'elaborazione, fino alla consegna in ambito broadcast e produzione multimediale.