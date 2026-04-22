Puro svela le nuove cover per iPhone 17: protezione e stile in totale libertà

Puro reinventa l'accessorio per smartphone, presentando tre nuove linee di cover e soluzioni lifestyle dedicate ai nuovi iPhone 17. Nel contesto di una tecnologia sempre più integrata nella vita quotidiana, queste novità fondono protezione, design e praticità in un unico ecosistema.



Le nuove cover Plate Mag colpiscono per la struttura ultra-trasparente e la superficie lucida, pensate per valorizzare il design del dispositivo senza rinunciare a un alto livello di protezione. Gli angoli rinforzati e i bordi rialzati per la fotocamera garantiscono resistenza durante l'utilizzo quotidiano, mentre i magneti integrati assicurano piena compatibilità con la tecnologia MagSafe. É una soluzione capace di unire sicurezza e perfetta integrazione con gli accessori magnetici moderni.



La linea Lightfeel propone un nuovo concetto di cover: struttura ultra-sottile in policarbonato, finitura soft touch anti-impronta e profili in metallo glossy. Questo modello punta su leggerezza e resistenza, offrendo un'esperienza sofisticata e una sensazione premium nel tempo. Anche qui non manca il supporto MagSafe, per garantire una continuità di utilizzo con i sistemi di ricarica magnetici.



Puro amplia la propria offerta con due accessori lifestyle pensati per un utilizzo ancora più versatile dello smartphone: Cloth e Move Lace. Cloth presenta un design elasticizzato in tessuto knit, pratico e disponibile in due lunghezze per essere portato a mano o a tracolla, adattandosi a diversi modelli di smartphone. Move Lace, invece, è un laccio regolabile realizzato con materiali resistenti, utilizzabile sia al collo che cross-body, offrendo una soluzione elegante e funzionale per la mobilità contemporanea.



L'intera gamma riflette una coerenza cromatica ispirata al concept Matching Color, che richiama i colori degli iPhone 17 e rafforza l'identità visiva del brand. L'approccio di Puro è quello di concepire ogni accessorio come parte integrante dell'esperienza tecnologica, in equilibrio tra estetica, comfort e innovazione.



Infine, queste novità rappresentano non solo delle semplici protezioni ma veri e propri strumenti lifestyle, pensati per accompagnare e semplificare la vita quotidiana degli utenti, unendo funzionalità avanzate a un design capace di esprimere personalità. Il risultato è un ecosistema di accessori che interpreta la nuova frontiera tra protezione, stile e libertà nei dispositivi mobili.