TÄRA debutta con Zefiro: tra suoni arabi e pop, la nuova voce delle seconde generazioni

TÄRA, italo-palestinese, pubblica il suo primo EP Zefiro: un ponte tra sonorità arabe e pop che racconta identità e appartenenza per le seconde generazioni.

TÄRA, voce emergente nella musica italiana, pubblica il 15 maggio il suo EP di debutto "Zefiro", un progetto che fonde sound arabo, R&B e pop contemporaneo, rappresentando un riferimento per le seconde generazioni in Italia.

Nata in Italia da genitori palestinesi, TÄRA (all'anagrafe Tamara Al Zool) racconta attraverso la sua musica un viaggio tra Oriente e Occidente, tra radici profonde e trasformazioni personali. "Zefiro" è ispirato a un vento di ponente invisibile che attraversa confini e identità, diventando metafora di movimento, memoria e cambiamento continuamente in atto.

L'EP contiene i singoli "Mezzaluna" e "Diaspora". "Mezzaluna" apre uno spazio dove la distanza unisce piuttosto che separare: sotto la stessa luna, le esperienze si fondono evocando il Levante e le origini di TÄRA. "Diaspora", invece, riflette sul sentirsi "altro" anche nel proprio paese, esplorando una migrazione intima e interiore tra identità imposte e vissute, appartenenza e marginalità.

Attraverso i suoi brani, TÄRA narra un'identità in continuo mutamento, disegnando una mappa emotiva fatta di spostamenti, ritorni e trasformazioni. Il racconto non offre conclusioni ma suggerisce una direzione: un costante attraversamento dove l'invisibile assume forma e orienta il viaggio personale.

L'artista è stata protagonista delle playlist Spotify come copertina di Fresh Finds Italia e Anima R&B, entrando anche nel programma EQUAL tra le nuove voci femminili della musica italiana e nella raccolta Best of EQUAL Italia 2024. Ha partecipato alle selezioni di X Factor Italia 2024, portando la ricchezza della propria eredità culturale e un messaggio di consapevolezza sociale su uno dei palchi più importanti del paese.

Il 2025 sarà un anno cruciale per TÄRA, tra l'Araba Fenice Tour e la prossima pubblicazione del suo progetto discografico, previsto per il 2026. Nel frattempo, la collaborazione con i Subsonica nell'album TerRE RARE sul brano "Straniero" testimonia l'impegno dell'artista nel dialogo musicale e culturale. Il percorso di TÄRA proseguirà anche dal vivo: dopo il debutto dello scorso anno, tornerà a esibirsi al MI AMI 2026 il 21 maggio all'Idroscalo di Milano.

Con "Zefiro", TÄRA consolida il suo ruolo come simbolo di rappresentanza e apertura, offrendo alla scena musicale italiana una nuova prospettiva fatta di contaminazioni, storia personale e voglia di superare i confini, visibili e invisibili.