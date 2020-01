The Walking Dead: Saints & Sinners, svelati gli Easter Egg del titolo Skydance Interactive

Sin dal lancio del gioco, The Walking Dead: Saints & Sinners è stato elogiato dai giocatori di tutto il mondo per aver permesso ai fan della serie di sperimentare combattimenti viscerali all’interno dell’universo di The Walking Dead. Molti appassionati dei fumetti e delle serie TV di The Walking Dead hanno infatti notati diversi Easter egg sparse in The Walking Dead: Saints & Sinners.

Gli Easter egg sono sparsi in tutta la mappa di gioco e rappresentano solo una parte di tutti gli oggetti che i giocatori potranno trovare in The Walking Dead: Saints & Sinners. Tra i vari Easter egg è possibile trovare lo zaino a forma di panda di Jeffery Grimes, la radio di Sarah Bennet, il treno giocattolo nero presente nei fumetti e molti altri.

