thevoto pubblica il debut album introspektivo Quello Che Non Abbiamo Costruito

thevoto torna dopo due anni di silenzio con il concept album Quello Che Non Abbiamo Costruito: otto tracce emotive che esplorano l'incompiuto e la rinascita.

Dopo due anni lontano dalla scena, thevoto fa il suo atteso ritorno con Quello Che Non Abbiamo Costruito, un album profondamente introspettivo disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il disco rappresenta una vera e propria rinascita artistica dopo uno stop forzato causato da motivi di salute, che ha segnato profondamente sia il percorso personale che musicale dell'artista.

Il titolo dell'album, Quello Che Non Abbiamo Costruito, nasce dalla volontà di raffigurare uno spazio vuoto, il margine che resta quando qualcosa si interrompe e sembra dissolversi prima ancora di prendere forma. La metafora si muove tra musica e vita, esplorando il senso dell'incompiuto attraverso otto tracce e altrettanti video emotivi che coinvolgono alcune delle figure chiave del suo cammino. thevoto sceglie così di trasformare il silenzio e la fragilità in una lente attraverso cui trovare nuova consapevolezza.

Il progetto arriva dopo una stagione di collaborazioni ricercate nel panorama Pop, R&B e Rap, tra cui Ethan e Not Good, e la pianificazione del progetto & con il produttore heysimo, interrotta bruscamente dall'arresto dovuto alla malattia. Proprio da questa esperienza prende forma una nuova urgenza espressiva, culminata nel singolo di lancio Liturgia che ha segnato l'avvio di una nuova fase artistica.

Quello Che Non Abbiamo Costruito si distingue per la sua natura psicologica e per il racconto dell'incompiuto, tema caro a thevoto che interpreta l'album come una tappa obbligata verso la consapevolezza. Perché a volte la rappresentazione interiore di quel che non accade lascia un segno più profondo di ciò che accade davvero.

Il disco vede l'esordio come produttore di Blackeye e la collaborazione di Federico Secondomè (IIME) per un sound immersivo e identitario. La tracklist include: Tra lo stomaco e il costato, La città dei perché, Macchina in mare aperto, Liturgia, Notte da rockstar, Pubblicità, Vita bohémien, Adesso.

Quello Che Non Abbiamo Costruito si pone come un album che esalta la fragilità e ne fa il nucleo di uno stile musicale maturo e sincero. thevoto dimostra che la ricostruzione di sé può partire proprio da ciò che non si è riusciti a portare a termine.