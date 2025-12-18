Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Dopo un 2025 straordinario, culminato con lo show-evento a Rho Fiera Milano, Tony Boy è pronto a compiere un nuovo e decisivo passo nella propria carriera. L’artista padovano annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “TRAUMA”, prevista per il 2 gennaio 2026, e il suo primo tour nei palazzetti italiani.

Una scelta che segna il naturale proseguimento di un percorso in costante crescita. Negli ultimi anni Tony Boy si è affermato come uno dei protagonisti più rappresentativi della nuova scena urban italiana, conquistando pubblico e critica con una serie di successi discografici e live. Dopo i riconoscimenti ottenuti con “Umile” (doppio platino) e “Nostalgia (export)” (platino), e le certificazioni d’oro e di platino per i suoi lavori più recenti, il rapper classe ’99 conferma la sua centralità nella scena musicale nazionale.

Il tour 2026 partirà il 13 maggio dal Palazzo dello Sport di Roma e proseguirà con due tappe molto attese: il 15 maggio all’Unipol Forum di Milano e il 29 maggio alla Fiera di Padova, la sua città. Le date, prodotte da Vivo Concerti, rappresentano un salto di livello per un artista che ha dimostrato di saper accendere ogni palco con energia e autenticità.

Negli ultimi mesi Tony Boy ha dimostrato una crescita inarrestabile: due album pubblicati in un anno, “Going Hard 3” (disco di platino) e “Uforia” (oro), un tour club completamente sold out e uno spettacolo conclusivo a Rho Fiera Milano che ha sancito la sua maturità artistica. Con i palazzetti, questa evoluzione trova continuità in una dimensione ancora più ampia. I live saranno la nuova tappa di un viaggio costruito passo dopo passo, senza compromessi, con la stessa intensità e verità che da sempre lo contraddistinguono.

“TRAUMA” – in uscita per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy – è descritto come una rivelazione arrivata nel vuoto, quasi come un respiro trattenuto troppo a lungo. Un album che, secondo l’artista, nasce dall’esigenza di raccontare ciò che non può più essere taciuto. Per Tony Boy la musica non è soltanto un progetto, ma il modo in cui attraversa i propri traumi, dando forma a ciò che non può restare dentro.

La tracklist, che comprende tredici brani inediti tra cui “Trauma”, “Cicatrici”, “4X4”, “Cammino” e “Generazione X”, promette un racconto personale e diretto, fedele al linguaggio autentico che ha definito la sua identità. Ogni pezzo si annuncia come una tappa di un percorso interiore e creativo, costruito tra confessione, forza e vulnerabilità.

Il 2026 si apre così sotto il segno di una nuova consapevolezza. Dopo aver conquistato certificazioni, festival prestigiosi e collaborazioni di peso – come quella con Nardo Wick in “ETC” e Lazza in “Step” – Tony Boy affronta l’anno con una sfida ancora più ambiziosa: portare la sua musica nei grandi palazzetti italiani, trasformando ogni live in un rito collettivo.