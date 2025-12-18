Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Published

Dopo un 2025 straordinario, culminato con lo show-evento a Rho Fiera Milano, Tony Boy è pronto a compiere un nuovo e decisivo passo nella propria carriera. L’artista padovano annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “TRAUMA”, prevista per il 2 gennaio 2026, e il suo primo tour nei palazzetti italiani.

Una scelta che segna il naturale proseguimento di un percorso in costante crescita. Negli ultimi anni Tony Boy si è affermato come uno dei protagonisti più rappresentativi della nuova scena urban italiana, conquistando pubblico e critica con una serie di successi discografici e live. Dopo i riconoscimenti ottenuti con “Umile” (doppio platino) e “Nostalgia (export)” (platino), e le certificazioni d’oro e di platino per i suoi lavori più recenti, il rapper classe ’99 conferma la sua centralità nella scena musicale nazionale.

Il tour 2026 partirà il 13 maggio dal Palazzo dello Sport di Roma e proseguirà con due tappe molto attese: il 15 maggio all’Unipol Forum di Milano e il 29 maggio alla Fiera di Padova, la sua città. Le date, prodotte da Vivo Concerti, rappresentano un salto di livello per un artista che ha dimostrato di saper accendere ogni palco con energia e autenticità.

Negli ultimi mesi Tony Boy ha dimostrato una crescita inarrestabile: due album pubblicati in un anno, “Going Hard 3” (disco di platino) e “Uforia” (oro), un tour club completamente sold out e uno spettacolo conclusivo a Rho Fiera Milano che ha sancito la sua maturità artistica. Con i palazzetti, questa evoluzione trova continuità in una dimensione ancora più ampia. I live saranno la nuova tappa di un viaggio costruito passo dopo passo, senza compromessi, con la stessa intensità e verità che da sempre lo contraddistinguono.

“TRAUMA” – in uscita per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy – è descritto come una rivelazione arrivata nel vuoto, quasi come un respiro trattenuto troppo a lungo. Un album che, secondo l’artista, nasce dall’esigenza di raccontare ciò che non può più essere taciuto. Per Tony Boy la musica non è soltanto un progetto, ma il modo in cui attraversa i propri traumi, dando forma a ciò che non può restare dentro.

La tracklist, che comprende tredici brani inediti tra cui “Trauma”, “Cicatrici”, “4X4”, “Cammino” e “Generazione X”, promette un racconto personale e diretto, fedele al linguaggio autentico che ha definito la sua identità. Ogni pezzo si annuncia come una tappa di un percorso interiore e creativo, costruito tra confessione, forza e vulnerabilità.

Il 2026 si apre così sotto il segno di una nuova consapevolezza. Dopo aver conquistato certificazioni, festival prestigiosi e collaborazioni di peso – come quella con Nardo Wick in “ETC” e Lazza in “Step” – Tony Boy affronta l’anno con una sfida ancora più ambiziosa: portare la sua musica nei grandi palazzetti italiani, trasformando ogni live in un rito collettivo.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Motori

Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Motori

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Senza categoria

POLLIO torna con il nuovo singolo “Mi sei mancata tanto” e annuncia l’album “Dopo la bomba”

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero

Spettacolo

“Totalmente Incompatibili”: Nuzzo e Di Biase tornano a teatro con una nuova tournée nazionale

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Renault Group introduce la prima gamma di oli motore premium a ridotta carbon footprint

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Motori

Honda ridefinisce il futuro al Japan Mobility Show 2025 con l’EV Outlier Concept

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Volkswagen lancia la campagna “Ready to Rock Again?” per la nuova T-Roc

Motori

Citroën Berlingo alla guida della mobilità sostenibile con il progetto HVO Aurora Trial

Tecnologia

OnePlus lancia OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite: potenza, design e accessibilità

Motori

Toyota trionfa ai Caschi d’Oro 2025: doppio riconoscimento per il marchio giapponese

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Motori

SEAT e CUPRA inaugurano il Circular Economy Hub per un futuro più sostenibile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Milano si prepara a vivere ancora una volta uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Radio Italia Live – Il Concerto tornerà in Piazza...

2 ore ago

Senza categoria

POLLIO torna con il nuovo singolo “Mi sei mancata tanto” e annuncia l’album “Dopo la bomba”

Il ritorno di POLLIO segna una nuova tappa nella sua carriera di cantautore libero e viscerale. Domani, venerdì 19 dicembre, sarà disponibile su tutte...

4 ore ago

Spettacolo

“Totalmente Incompatibili”: Nuzzo e Di Biase tornano a teatro con una nuova tournée nazionale

Prenderà il via il 16 gennaio dal Teatro dell’Aquila di Fermo la nuova tournée teatrale di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, intitolata “Totalmente...

4 ore ago

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

TCL, azienda leader mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e recentemente nominata Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale, lancia un’iniziativa itinerante che celebra l’attesa per...

5 ore ago