Tony Boy conquista i palazzetti: tutte le date del Live Tour 2026 già sold out

Tony Boy si prepara a scrivere una nuova pagina nella scena urban italiana, annunciando il suo primo tour nei palazzetti con il Live Tour 2026. Dopo aver raggiunto la vetta delle classifiche FIMI/NIQ con TRAUMA, album certificato disco d'oro e protagonista di un debutto mondiale da record con oltre 15 milioni di streaming nella prima settimana, l'artista padovano classe '99 riempie i principali palazzetti italiani.

Tutte le date annunciate registrano numerosi sold out: dopo il doppio pienone all'Unipol Forum di Milano e il tutto esaurito a Padova, ora esauriti anche i biglietti per la tappa del 13 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Gli appuntamenti vedranno Tony Boy tornare protagonista assoluto dal vivo, portando sul palco i brani tratti dall'ultimo disco e i grandi successi della sua carriera.

Le date complete del Live Tour 2026 nei palasport sono: 13 maggio Roma (SOLD OUT), 15 maggio e 23 maggio Milano (entrambe SOLD OUT), 19 maggio Napoli, 22 maggio Bologna e 29 maggio Padova (SOLD OUT).

Dopo un tour tutto sold out nei club culminato nel live evento a Rho Fiera Milano, IL GOAT Tony Boy è pronto a dare il via al Live Tour 2026, il primo nei palasport, portando sul palco il suo ultimo album Trauma e le sue hit. Dopo il sold out di Padova e per le due date all'Unipol Forum di Milano, anche il concerto del 13 maggio al Palazzo dello Sport di Roma registra il tutto esaurito.

L'estate 2026 vedrà Tony Boy protagonista anche sui più importanti festival italiani grazie al Summer Tour che inizierà l'11 luglio a Bassano del Grappa e si concluderà l'11 settembre a Bari, passando per il Festival di Majano, Wave Summer Music di Palermo, Beat Festival di Empoli e Roma Summer Fest.

Dopo il successo travolgente di "Umile", doppio platino nel 2023, e dell'album "Nostalgia (export)" nel 2024, Tony Boy si è imposto con nuovi singoli e featuring di rilievo insieme a Nardo Wick, Glocky e Lazza, arricchendo un percorso artistico già scandito da premiazioni e sold out. Il 2026 conferma il suo ruolo di GOAT della scena urban italiana e lo vede inarrestabile sul fronte live.

Le prevendite sono disponibili nei circuiti ufficiali. Gli spettacoli saranno un'occasione unica per ascoltare dal vivo tutte le sfumature emotive di "TRAUMA", l'album che ha confermato Tony Boy in vetta alle classifiche italiane e internazionali.