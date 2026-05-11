Tullio De Piscopo presenta il nuovo singolo Miranda e annuncia un concerto a Milano

Tullio De Piscopo torna il 15 maggio con il nuovo singolo Miranda, un brano tra groove e tradizione, e si esibirà in concerto al Teatro Dal Verme di Milano.

Tullio De Piscopo torna protagonista della scena musicale il 15 maggio con il lancio digitale di Miranda, il suo nuovo singolo pubblicato da AltafonteItalia. Il brano rappresenta un capitolo cruciale per l'artista partenopeo che da oltre sessant'anni sperimenta tra groove, identità e una visione che mescola tradizione mediterranea e contemporaneità.

Miranda è pensato come un racconto sonoro attuale, dove il groove, elemento chiave del linguaggio di De Piscopo, guida una struttura musicale ricca e suggestiva. Su ritmiche solide e distintive, il brano riesce a fondere magistralmente elementi tradizionali e moderni, mantenendo sempre quella cifra stilistica che ha reso il Maestro un imprescindibile punto di riferimento.

Il cuore del brano batte a Napoli, nelle sue pulsazioni più intime, ma si proietta anche nel mondo attraverso influenze jazz, funk e contaminazioni contemporanee. Miranda non vive di nostalgia: trasforma il passato in presente e costruisce un sound autentico, aperto e in continua evoluzione. In questo brano ogni elemento dialoga con la batteria, che diventa il vero motore narrativo della composizione.

Miranda si inserisce perfettamente nel percorso artistico di Tullio De Piscopo: non come celebrazione nostalgica, ma come atto creativo attuale, capace di parlare a più generazioni e di confermare una visione musicale che non si limita a seguire il tempo, ma continua a generarlo.

L'uscita di Miranda coincide con un momento significativo per De Piscopo: l'artista è reduce dall'applaudito ritorno al Festival di Sanremo 2026, dove nella serata dei duetti ha diviso il palco insieme a LDA e AKA 7EVEN per una rinnovata versione di Andamento Lento. Una performance che gli è valsa il Premio MEI come miglior live dell'edizione.

In parallelo, prosegue il tour 80 Tullio - The Last Tour… Nun 'o saccio!, che proprio il 15 maggio farà tappa a Milano al Teatro Dal Verme, offrendo ai fan la possibilità di vivere dal vivo l'energia di De Piscopo nel giorno stesso dell'uscita di Miranda.

Con questo nuovo singolo, De Piscopo conferma la sua capacità unica di evolversi e di portare il proprio groove sempre oltre le barriere del tempo. Miranda è la prova che la sua musica non è mai rimasta legata al passato, ma è proiettata instancabilmente verso il futuro.

Tullio De Piscopo è un'autentica leggenda della musica italiana, classe 1946, protagonista indiscusso del jazz, del funk e della musica popolare. Nel corso della carriera ha collaborato con artisti del calibro di Astor Piazzolla, Quincy Jones, Billy Cobham, Mina, Fabrizio De André, Franco Battiato, Lucio Dalla, John Lewis e Chet Baker. Il suo lungo sodalizio con Pino Daniele ha dato vita alla storica band VAIMÒ e contribuito a ridefinire il linguaggio musicale partenopeo unendo blues, jazz, funk e tradizione napoletana.

Tra i suoi brani più iconici si ricordano Stop Bajon, E allora e Allora, Libero, 'E Fatto 'e Sorde! E? e lo stesso Andamento Lento, che gli ha valso riconoscimenti prestigiosi come il Telegatto, il Leone d'Oro alla Carriera e il titolo di Ambasciatore delle cento eccellenze italiane nel mondo. Tuttora, De Piscopo continua a esprimersi con un linguaggio musicale inconfondibile, profondamente radicato nelle sue origini ma sempre rivolto al futuro.