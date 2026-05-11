Umberto Tozzi e Valeria Mancini raccontano Gloria il Musical: emozione e passione sul palco

Umberto Tozzi e Valeria Mancini presentano Gloria il Musical, tra emozioni, musica dal vivo e immagini esclusive della conferenza stampa dell'8 maggio 2026.

Debutterà a ottobre nei principali teatri italiani “Gloria Il Musical”, il primo spettacolo teatrale dedicato all’universo musicale di Umberto Tozzi, artista che ha segnato la storia della musica italiana con brani entrati nell’immaginario collettivo di più generazioni. Il progetto rappresenta una delle produzioni musicali italiane più attese della prossima stagione teatrale e vedrà lo stesso Tozzi coinvolto direttamente nella direzione musicale dello spettacolo.

Il musical nasce come una storia originale costruita sulle note dei più grandi successi del cantautore torinese. Le canzoni non saranno soltanto colonna sonora, ma veri e propri elementi narrativi capaci di accompagnare il pubblico all’interno di un racconto contemporaneo fatto di sogni, sacrifici, amore e ricerca della propria identità.

Al centro della trama c’è Gloria, una giovane donna talentuosa e determinata che sogna di diventare cantante. Un desiderio che si scontra con le aspettative del padre, intenzionato a vederla impegnata nell’azienda di famiglia. Spinta dalla passione per la musica, Gloria sceglierà però di allontanarsi da un destino già scritto per inseguire la propria strada, affrontando difficoltà, contrasti e momenti di crescita personale.

A interpretare la protagonista sarà Valeria Mancini, 24enne originaria di Foligno, scelta dopo una lunga e accurata fase di casting che ha coinvolto oltre 2.000 candidature complessive e più di 1.000 artiste candidate proprio per il ruolo principale. Un risultato che testimonia il grande interesse suscitato dal progetto e l’attenzione riservata dalla produzione alla ricerca di nuovi talenti del panorama teatrale italiano.

Lo stesso Umberto Tozzi ha seguito da vicino le selezioni, sottolineando l’alto livello artistico dei partecipanti e spiegando di essere stato colpito immediatamente dall’autenticità, dalla presenza scenica e dalla vocalità di Valeria Mancini. Un’investitura importante per la giovane interprete, chiamata a dare finalmente un volto a uno dei personaggi più iconici evocati dalla celebre hit “Gloria”.

Per Valeria Mancini il debutto rappresenta una grande opportunità artistica ma anche una forte responsabilità. L’attrice e cantante ha raccontato di sentirsi molto vicina al personaggio, definendolo semplice, determinato e sognatore, capace di inseguire il proprio obiettivo con resilienza e tenacia.

Dietro la produzione di “Gloria Il Musical” c’è la società GoldenStar AM S.r.l., mentre la regia e la produzione portano la firma di Andrea Maia. Il regista ha descritto il progetto come un viaggio emozionante nato dalla collaborazione con Tozzi, sottolineando come l’entusiasmo e la presenza costante dell’artista abbiano rappresentato il motore creativo dell’intero spettacolo.

Il tour teatrale attraverserà alcune delle principali città italiane. Il debutto è previsto dal 23 ottobre al 1° novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Successivamente lo spettacolo arriverà al Teatro Comunale di Vicenza dal 20 al 22 novembre, per poi approdare dal 16 dicembre al 10 gennaio all’Auditorium Conciliazione di Roma.

Le tappe successive toccheranno anche il Teatro Europauditorium dal 22 al 24 gennaio, il Politeama Rossetti dal 5 al 7 febbraio, il Teatro Verdi il 13 e 14 febbraio e infine il Teatro Team il 27 e 28 febbraio. Previste inoltre nuove date, tra cui Torino al Teatro Alfieri, con ulteriori appuntamenti che saranno annunciati prossimamente.

Con “Gloria Il Musical”, il repertorio di Umberto Tozzi si trasforma così in un grande racconto teatrale capace di unire generazioni diverse attraverso canzoni che continuano a emozionare il pubblico italiano e internazionale.