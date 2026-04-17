Venezia e Chioggia dominano la crocieristica di lusso al Seatrade Cruise Global

Venezia e Chioggia puntano su crociere di lusso sostenibili, home port e soste prolungate, rafforzando l'attrattività dei porti lagunari.

Venezia e Chioggia si affermano tra le protagoniste della nuova crocieristica di alta gamma, confermando una crescita significativa nel settore premium e luxury. Durante il Seatrade Cruise Global di Miami, la più importante fiera internazionale dell'industria crocieristica, una delegazione di Venezia Terminal Passeggeri (VTP), guidata dal presidente Fabrizio Spagna e composta da esperti portuali, ha incontrato oltre 20 compagnie del segmento alto di gamma, tra operatori storici e nuovi interessati a inserire Venezia nei propri itinerari.

Nel 2026 si registra un incremento del 10% delle toccate delle navi premium e luxury, con nuovi ingressi di prestigio come Orient Express Sailing Yachts e Four Seasons Yachts. Questo trend positivo è destinato a consolidarsi anche nel 2027, lasciando intravedere ulteriori opportunità di sviluppo per i porti lagunari.

La strategia si concentra sulle soste prolungate e sul potenziamento della modalità home port. Nel 2026, il 40% degli scali di alta gamma prevede soste di due o più giorni e oltre il 95% del traffico sarà in home port. Questa scelta favorisce un turismo lento, permette ai visitatori di scoprire approfonditamente Venezia, Chioggia e il territorio veneto e contribuisce alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Sono stati particolarmente apprezzati la qualità dei servizi e l'affidabilità del sistema, con attenzione alla piena operatività del terminal di Fusina, realizzato interamente da VTP e attivo dalla fine di agosto 2024, che consente operazioni di turnaround allineate alle migliori best practice internazionali. Il modello degli approdi diffusi e il focus sul segmento luxury puntano a generare valore aggiunto per il territorio, sia dal punto di vista economico che occupazionale.

Il Seatrade Cruise Global rappresenta un'occasione fondamentale per consolidare il posizionamento internazionale di Venezia e Chioggia nel panorama crocieristico. Abbiamo riscontrato un forte interesse, soprattutto da parte delle compagnie luxury, per un modello moderno, sostenibile e orientato alla qualità. Venezia sta vivendo un vero cambio di pelle, puntando su un turismo più consapevole e ad alto valore aggiunto. La crescita del traffico home port e delle soste prolungate conferma la validità di questa strategia, che genera benefici concreti per il territorio. Un trend positivo, emerso con chiarezza anche dagli incontri di Miami, destinato a rafforzarsi ulteriormente nel 2027, con un nuovo incremento del traffico di alta gamma, ha dichiarato Fabrizio Spagna, presidente di Venezia Terminal Passeggeri.