Vincenzo Salemme celebra 50 anni di carriera con il tour Lo spettacolo della mia vita

Vincenzo Salemme festeggia cinquant'anni di carriera sul palcoscenico con Lo spettacolo della mia vita, una serata pensata per condividere col pubblico i momenti più intensi di mezzo secolo di teatro. Il nuovo show, scritto, diretto e interpretato dallo stesso Salemme, partirà il 19 luglio dal Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta, per toccare alcune delle location più suggestive d'Italia durante l'estate 2026.



L'artista porterà il suo spettacolo in varie città tra luglio e settembre, con tappe a Taranto, Giovinazzo, Matera, Santa Maria di Castellabate, Padula, Sabaudia, Giulianova, Porto Recanati, Verona, Roma e Caserta. Un'occasione unica per tutti i fan di assistere dal vivo a un evento che si preannuncia speciale.



Salemme è uno dei volti più amati e riconoscibili della commedia italiana. La sua capacità di bilanciare ironia popolare e gusto per l'assurdo lo ha reso celebre in tutta la Penisola, tanto in teatro quanto al cinema. La sua formazione, avvenuta sotto la guida di Eduardo De Filippo, e la lunga gavetta sui palchi più importanti, hanno contribuito a una crescita artistica solida e profonda. I suoi spettacoli sono diventati veri e propri cult generazionali, apprezzati per l'umorismo intelligente e il ritmo coinvolgente.



Negli anni Duemila, il successo di Salemme è esploso anche sul grande schermo, grazie a pellicole come L'amico del cuore, Amore a prima vista, A ruota libera, Cose da pazzi e SMS Sotto mentite spoglie, tutte dirette e scritte da lui. Oltre ad aver collaborato con prestigiosi registi come Nanni Moretti, Carlo Vanzina e Giuseppe Tornatore, Salemme ha continuato a mantenere uno stile comico inconfondibile, anche nei ruoli più misurati.



Il suo rapporto con il teatro non si è mai interrotto. I suoi tour registrano regolarmente il tutto esaurito, grazie ad opere che intrecciano comicità, empatia e riflessioni sulla società e le relazioni umane. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Flaiano per la drammaturgia, il Premio Charlot alla carriera e una candidatura ai Nastri d'Argento.



Lo spettacolo della mia vita verrà prodotto da Chi è di scena, con l'organizzazione e la distribuzione di Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni. I biglietti saranno disponibili su Ticketone.it da martedì 12 maggio alle ore 12.



Un appuntamento imperdibile per chi desidera riscoprire, risate dopo risate, la forza del teatro e il talento di un protagonista indiscusso della scena italiana.