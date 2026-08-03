XPENG G9L: il nuovo SUV Tech Premium pronto al debutto europeo a Parigi

XPENG presenta il nuovo SUV G9L con tecnologie di lusso e AI al Mondial de l'Auto di Parigi. Il veicolo sarà lanciato anche in una configurazione a 6 posti.

XPENG alza il velo sulla sua nuova ammiraglia. Contestualmente alla pubblicazione in Cina delle prime immagini del nuovo G9L, il costruttore ha confermato che il suo SUV Tech Premium farà il debutto europeo al Mondial de l'Auto di Parigi il prossimo ottobre. Un appuntamento atteso, che segna un ulteriore passo nella strategia di crescita internazionale del marchio cinese.

Posizionato come punta di diamante della famiglia G9, il G9L, dove la "L" sta per Luxury, spinge oltre l'idea di mobilità intelligente del brand, portando il concetto di lusso a un livello superiore. Il modello eredita i pilastri tecnologici, di sicurezza e di qualità costruttiva propri di XPENG affinandoli ulteriormente, con un proposito dichiarato: rendere le più recenti innovazioni in ambito di intelligenza artificiale sempre più accessibili al pubblico europeo.

La vocazione globale del progetto è chiara fin dalle fondamenta. Sin dalle prime fasi di sviluppo, il G9L è stato progettato per soddisfare i severi requisiti di sicurezza dei protocolli Euro NCAP, C-NCAP e ANCAP, in vista della commercializzazione in 65 mercati internazionali, Cina inclusa. Il pubblico europeo avrà la prima occasione di scoprirlo dal vivo a Parigi, dove verranno presentate le versioni destinate al mercato continentale, compresa l'esclusiva configurazione a 6 posti.

Sarà proprio il palcoscenico del Salone dell'Automobile di Parigi a ospitare la presentazione completa della versione europea. In quell'occasione XPENG svelerà tutti i dettagli: le specifiche tecniche, le configurazioni dedicate al mercato del vecchio continente, le motorizzazioni, le funzionalità del sistema di assistenza alla guida Next Generation Pilot (NGP), le tecnologie intelligenti di bordo, i prezzi e le tempistiche di lancio e disponibilità sul mercato europeo. Da notare che le immagini diffuse oggi mostrano un modello con le specifiche per il mercato cinese, mentre la versione europea sarà presentata successivamente.

Il G9L si inserisce nel percorso di sviluppo dell'ecosistema di mobilità Physical AI di XPENG, portando le più avanzate innovazioni dell'azienda sempre più vicino all'esperienza di guida quotidiana. L'azienda di Guangzhou, quotata alle borse di New York e Hong Kong, ha infatti sviluppato internamente un'architettura Physical AI full-stack che comprende chip Turing AI, world foundation models e applicazioni hardware e software altamente integrate: una piattaforma tecnologica unificata che alimenta un portafoglio di prodotti composto da veicoli elettrici intelligenti, robotaxi e robot umanoidi.

Sul piano commerciale, il nuovo modello sarà venduto accanto all'attuale XPENG G9, consolidando l'offerta del brand nel segmento dei SUV premium e ampliando una gamma sempre più orientata alla mobilità intelligente. In Italia il marchio è importato e distribuito in esclusiva da ATFlow, società specializzata nell'importazione di brand automobilistici all'avanguardia con un focus sulla mobilità sostenibile e ad alto contenuto tecnologico.

L'appuntamento, dunque, è per ottobre a Parigi, dove il G9L completerà la sua carta d'identità europea. Nel frattempo, le prime immagini lasciano intendere le ambizioni di un modello chiamato a rappresentare il vertice della gamma e a rafforzare la presenza di XPENG in un mercato, quello europeo, sempre più strategico per il costruttore cinese.