Renault protagonista al Viva! Festival con la nuova Twingo E-Tech Electric in Valle d'Itria

Ci sono partnership che nascono da una strategia e altre che nascono da un'affinità. Quella tra Renault e il Viva! Festival appartiene alla seconda categoria, e lo dimostra la sua durata: per il quinto anno consecutivo il marchio francese ha affiancato la manifestazione pugliese, consolidando una collaborazione costruita su valori condivisi e su una visione comune che mette al centro le persone, le relazioni e le emozioni autentiche. Un anniversario nell'anniversario, perché l'edizione 2026 del celebre festival ha celebrato i suoi primi dieci anni, confermandosi un punto di riferimento per gli appassionati di musica grazie a una proposta artistica capace di coniugare ricerca, innovazione e spirito internazionale.

Il filo che lega una casa automobilistica a un festival musicale, spiega Renault, è più naturale di quanto sembri. La musica rappresenta da sempre un linguaggio universale che avvicina le persone, crea legami e genera esperienze da vivere insieme: la stessa energia che il marchio ricerca ogni giorno attraverso una mobilità capace non solo di connettere luoghi, ma soprattutto di favorire incontri, dialogo e condivisione.

Protagonista assoluta di questa edizione è stata la Twingo E-Tech Electric, che nel cuore della venue, all'interno del Renault Village, ha accolto gli ospiti del festival. Con il suo carattere libero, anticonvenzionale e inconfondibile, la city car elettrica incarna perfettamente l'atmosfera vibrante e creativa che da dieci anni distingue il Viva! Festival. Icona pop reinterpretata per una nuova generazione, la Twingo E-Tech Electric rappresenta una mobilità elettrica accessibile, emozionante e ricca di personalità, e la sua presenza al centro del Renault Village ha voluto celebrare lo stesso spirito di libertà, espressione personale e voglia di stare insieme che anima la manifestazione e il suo pubblico.

Durante i tre giorni del festival, gli spettatori hanno vissuto gli spazi del Renault Village tra momenti di intrattenimento e relax: un'ampia area lounge da cui assistere ai concerti immersi nell'atmosfera della manifestazione, un'area dedicata ai videogiochi arcade e al biliardino, tutti personalizzati Twingo, e un corner dove scoprire le ultime novità delle collezioni merchandising The Originals. Al centro della scena, accanto alla city car elettrica, ha trovato spazio la grande scultura di rana realizzata dall'artista e designer Marcantonio e rifinita nello stesso colore dell'auto: occhi, guance e sorriso riprendono i tratti iconici del frontale della vettura, creando un rimando ironico e poetico tra arte e automobile.

"Siamo felici di confermarci Official Partner del Viva! Festival per il quinto anno consecutivo e di celebrare insieme un traguardo così importante come la decima edizione della manifestazione. Condividiamo gli stessi valori di apertura, creatività e connessione tra le persone che rappresentano da sempre il cuore di questa collaborazione", ha dichiarato Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia. "Quest'anno abbiamo scelto di porre al centro della nostra presenza Twingo E-Tech Electric, un modello che interpreta perfettamente lo spirito contemporaneo di Renault: libero, innovativo e capace di creare emozioni autentiche. Come il Viva! Festival, anche Renault guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, con l'ambizione di continuare a costruire esperienze significative per le persone."

Una dichiarazione che riassume il senso di una partnership giunta ormai al quinto capitolo e che, tra musica, arte e mobilità elettrica, sembra avere ancora molta strada davanti a sé.