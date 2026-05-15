ATARDE pubblica Waterproof: un nuovo viaggio musicale tra onde ed emozioni

L'atteso ritorno di ATARDE è finalmente realtà, con il lancio di "WATERPROOF", il nuovo album disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Leonardo Celsi, in arte ATARDE, dà vita a dieci tracce che scorrono leggere e profonde come le onde dell'Adriatico, da cui hanno tratto ispirazione.



Lavorando su emozioni, desideri e insicurezze della propria generazione, il disco si presenta come un racconto estremamente personale, capace però di toccare chiunque si senta in balia delle correnti della vita. Suoni, immagini e parole si intrecciano in atmosfere liquide e sognanti, restituendo uno sguardo sempre lucido, sincero e ironico.



Come racconta lo stesso autore, "Le canzoni di questo album sono state a mollo nell'Adriatico per molto tempo e sono felicissimo ora di farle asciugare a riva, nelle spiagge, nei bar, nelle città, nelle autoradio e nelle cuffiette con filo e senza; nelle sale d'attesa, nelle stazioni, nelle metropoli e nei paesucci montani, distantissimi dal mare dove sono nate. Non c'è niente di davvero WATERPROOF in questo album, è tutto una rimescolanza di suoni, suggestioni, immagini, modi di dire e di pensare imbevuti d'acqua. Non solo d'acqua però, sono canzoni che si rivelano presto non essere a prova proprio di niente, e oltre a non proteggersi dall'acqua non si proteggono da tutto ciò che ha voluto entrarci. Segreti, vergogne, sudore, polvere e voci di tante e altre persone. WATERPROOF, poi, non è un progetto chiuso e finito, ma è per me l'istantanea di un punto in un lungo percorso che questo disco inaugura. Buon ascolto, e che la risacca non vi riporti a riva prima del tempo!"



Nel nuovo lavoro trova spazio anche un featuring con faccianuvola, che arricchisce ulteriormente il racconto musicale. Il titolo stesso indica una protezione che non si traduce mai in chiusura: il disco, come il mare, si lascia attraversare e non teme il contatto con il vissuto più intimo dell'artista.



Leonardo Celsi, 24 anni, originario di Ancona, è già noto per il suo precedente album "difetti di forma" e per i brani diventati piccoli cult tra il pubblico indie italiano. Studente di composizione pop/rock al Conservatorio di Pescara, ATARDE ha affinato il proprio stile partendo da registrazioni casalinghe fino a raggiungere prestigiosi palchi nazionali come il Concertone del Primo Maggio, Spring Attitude e Poplar Festival.



L'album "WATERPROOF" segna un ulteriore passo avanti nel suo percorso, unendo influenze indie italiane e internazionali, atmosfere elettroniche e una forte ricerca melodica. La scrittura resta fedele a una cifra intima e diretta, spesso ironica e sempre molto sincera. I fan possono scoprire nuovi singoli come "piccola ostrica", "palestra (cura di me)" e "Tera", che anticipano un disco destinato a lasciare il segno.



Con "WATERPROOF", ATARDE conferma la sua capacità di raccontare la fragilità e la forza di chi cerca il proprio ritmo tra onde, maree e paesaggi in continuo cambiamento.