Carolina Benvenga conquista l'estate 2026 con il nuovo tormentone Blatta Matta

Carolina Benvenga, amata attrice, conduttrice e cantante, si conferma una delle protagoniste assolute dell'intrattenimento per bambini e famiglie con il lancio di Blatta Matta, il nuovo brano destinato a imporsi come vero tormentone dell'estate 2026.



L'eclettica artista, che vanta oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube e più di un milione di iscritti al suo canale, aggiunge così un'altra perla alla sua carriera costellata di successi. Il video ufficiale di Blatta Matta è già online e promette di far cantare e ballare non solo i più piccoli, ma anche adulti e genitori.



Un vero tormentone tutto da cantare e ballare: così viene definito il brano, nato da un'idea condivisa con Ciro Priello dei The Jackal. Protagonista assoluta è una blatta esuberante e imprevedibile inserita in un universo pop, ironico e coloratissimo, capace di coinvolgere attraverso cori irresistibili, zampette che corrono ovunque e un ritornello che resta in testa dal primo ascolto. Blatta Matta si presenta come una "canzone travolgente" capace di unire grandi e piccoli sotto il segno del divertimento.



Carolina Benvenga, 36 anni, con radici tra Roma e Gallipoli, debutta sul set già a 8 anni e a 12 lavora con il maestro Abbas Kiarostami. Dopo un ricco percorso tra cinema e serie TV, dal 2012 si dedica alla conduzione e al mondo dei bambini, diventando volto iconico di Rai Kids. Ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità, guidando programmi di punta come La posta di YoYo e collaborando con storici eventi come Lo Zecchino d'Oro.



Grazie al suo approccio positivo ed educativo, Carolina è oggi considerata una sorta di Mary Poppins 2.0: educatrice stravagante, come una sorella maggiore, idolo sul piccolo schermo e su YouTube per le famiglie e per i bambini, che con lei sognano, si divertono e imparano a giocare con la fantasia. Il coinvolgimento delle mamme, sue prime fan, ha reso virali le sue coreografie di baby dance, trasformando ogni video in uno strumento per giocare, coordinarsi, cantare e imparare insieme, anche attraverso messaggi importanti e nuovi inediti.



Nel 2023 ha condotto le prime puntate dello Zecchino d'Oro in onda su Rai 1 e nel febbraio 2024 è stata protagonista al cinema con il film evento Pigiama Party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino d'Oro. Carolina ha prestato la voce al personaggio di Lucy in Cattivissimo Me 4, al cinema dall'agosto 2024. La sua presenza stabile ai più seguiti appuntamenti della TV per bambini si è consolidata anche nel 2024 e nel 2025, tra nuove conduzioni dello Zecchino d'Oro e lo show teatrale natalizio Un Magico Natale con Carolina.



Recentemente si è distinta con il primo Amazon Music Original Kids italiano e ha lanciato Carolina Children, una serie di video animati con contenuti semplici, divertenti e a misura di bambino. Non solo canzoni e spettacoli: Carolina si conferma così come punto di riferimento per l'intrattenimento e la crescita dei più piccoli.



Con Blatta Matta l'artista aggiunge un nuovo capitolo alla sua formula vincente. Il brano, ideato per far ballare e sorridere senza età, ha già conquistato il web e si candida a essere la colonna sonora dell'estate italiana. L'energia contagiosa di Carolina Benvenga continua a illuminare la scena, coinvolgendo vecchi e nuovi fan in un universo dove il divertimento e l'apprendimento vanno sempre di pari passo.