Shakira e Burna Boy insieme per l'inno ufficiale FIFA World Cup 2026: "Dai Dai"

Shakira e Burna Boy pubblicano "Dai Dai", inno ufficiale della FIFA World Cup 2026, con iniziative solidali per l'istruzione globale e un halftime show storico.

Shakira e Burna Boy uniscono le loro voci per "Dai Dai", inno ufficiale della FIFA World Cup 2026, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 22 maggio. La canzone sostiene il Fondo FIFA Global Citizen per l'Istruzione, che ha l'obiettivo di raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire accesso all'istruzione e ad attività sportive di qualità a bambini di tutto il mondo.

L'artista colombiana devolverà tutte le royalty di "Dai Dai" e un dollaro per ogni biglietto del prossimo tour "Las Mujeres Ya No Lloran" direttamente al fondo educativo, in collaborazione con FIFA e Global Citizen. Questa iniziativa rafforza l'impegno sociale di Shakira a favore delle comunità svantaggiate.

Shakira sarà co-headliner dell'Halftime Show della finale della FIFA World Cup 2026 il 19 luglio, insieme a Madonna e BTS. Per la prima volta nella storia del torneo, la finale ospiterà un halftime show che unirà icone globali, celebrando sport, cultura e solidarietà.

L'uscita di "Dai Dai" è stata annunciata con un video teaser girato allo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, dopo il grande concerto "Todo Mundo No Rio" sulla spiaggia di Copacabana, che ha attirato oltre 2 milioni di spettatori e visto la partecipazione di star come Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.

Questa estate Shakira si esibirà con una serie limitata di date del suo "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" negli Stati Uniti, per poi approdare in Europa con una residency esclusiva di 11 date allo "Shakira Stadium" di Madrid, una nuova arena costruita per lei che ha già venduto oltre mezzo milione di biglietti.

Inoltre, Billboard ha incoronato Shakira come artista con il "tour latino di maggior incasso di sempre", grazie agli oltre 421 milioni di dollari generati da 82 show negli stadi tra Stati Uniti e America Latina e un pubblico totale di 3,3 milioni di spettatori.

Burna Boy conferma il suo ruolo di protagonista globale, aggiungendo un altro momento epocale alla sua carriera. Icona della musica e cultura africana, l'artista nigeriano continua a conquistare i palchi più importanti del mondo e ridefinire il panorama mondiale della musica afrobeat, come confermato dalle sue recenti esibizioni negli stadi e all'NBA All-Star Game.

"La Coppa del Mondo è una delle poche cose che il mondo intero vive insieme - ha dichiarato Burna Boy - Il calcio e la musica parlano la stessa lingua. Uniscono le persone indipendentemente dalla loro provenienza e far parte di questo momento attraverso la musica significa molto per me".

Shakira, vincitrice di quattro GRAMMY e quindici Latin GRAMMY, è una delle artiste più amate al mondo. Ha pubblicato nel 2024 il dodicesimo album "Las Mujeres Ya No Lloran", subito certificato sette volte disco di platino e premiato ai GRAMMY®. L'artista è la donna latina con più stream su Spotify e la più vista su YouTube con oltre 27 miliardi di visualizzazioni complessive.

Burna Boy, vincitore del GRAMMY per Best Global Music Album, ha costruito una carriera che mescola afrobeat, reggae, hip-hop e soul. Primo artista africano a realizzare il tutto esaurito allo stadio di Londra, Burna Boy è ormai una figura di riferimento anche in ambito moda e filantropia, celebrato come ambassador globale del brand svizzero ON.

L'inno "Dai Dai" si candida dunque a diventare una colonna sonora trascinante, simbolo di integrazione tra musica, sport e impegno sociale.