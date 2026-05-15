ASUS festeggia 20 anni di ROG con la nuova scheda madre ROG Crosshair 2006

ASUS presenta la nuova ROG Crosshair 2006, una scheda madre creata per celebrare il ventesimo anniversario della storica linea Republic of Gamers (ROG). Ispirata esteticamente al primo modello ROG lanciato nel 2006, questa scheda incarna un connubio perfetto tra passato e innovazione tecnologica.

Il design della ROG Crosshair 2006 colpisce per la finitura in rame, accenti blu e bianchi, un chiaro richiamo visivo alla prima scheda madre ROG. Il dettaglio distintivo è il display OLED da 2 pollici integrato sopra lo slot principale M.2, pensato per fornire agli utenti informazioni in tempo reale come velocità di clock, temperature dei componenti e velocità delle ventole. Le animazioni disponibili celebrano sia il design originale sia il ventesimo anniversario della linea, offrendo anche la possibilità di personalizzare ulteriormente il display con immagini e contenuti scelti dagli utenti.

Le caratteristiche tecniche della nuova Crosshair 2006 sono di altissimo livello. Pensata per supportare le CPU AMD Ryzen Serie 9000, la scheda utilizza una potente architettura di alimentazione a 20+2+2 stadi da 110A e materiali di qualità server, come induttanze in lega MicroFine e condensatori metallici neri 10K. L'efficienza termica è garantita da ampi dissipatori integrati, mentre per la memoria DDR5 sono previste tecnologie come DRAM NitroPath e ottimizzazione AEMP. Gli utenti più esigenti apprezzeranno la presenza di due slot PCIe 5.0 x16 per le nuove generazioni di schede grafiche, insieme a cinque slot M.2 (di cui due PCIe 5.0) per uno storage evoluto e velocissimo con installazione facilitata dai sistemi M.2 Q-Latch, Q-Release e Q-Slide.

La connettività è ai massimi livelli per la fascia enthusiast. Oltre al supporto WiFi 7, la Crosshair 2006 integra porte Ethernet 10G e 5G e due porte USB4, mentre la porta USB Type-C supporta la funzione Quick Charge 4+ fino a 60 watt. Sono disponibili tre header USB 2.0 interni, pensati per espandere le possibilità di collegamento, soprattutto con sistemi di raffreddamento a liquido avanzati.

Tra le tecnologie esclusive spicca l'ASUS AIO Q-Connector, che consente di eliminare il groviglio di cavi tra la scheda madre e i sistemi di raffreddamento a liquido all-in-one per CPU. Installando un sistema AIO compatibile, alimentazione e segnali di controllo vengono trasmessi direttamente, senza cablaggi aggiuntivi tra la scheda e il radiatore. Le prime soluzioni di raffreddamento compatibili verranno lanciate a breve con la nuova serie ROG Strix LC IV.

La ASUS ROG Crosshair 2006 sarà disponibile nelle prossime settimane presso ASUS Gold Store e partner commerciali a un prezzo suggerito di 849 euro.