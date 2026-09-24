I 24 Grana tornano con Stadera: il nuovo singolo che anticipa l'album Bidonville

I 24 Grana pubblicano Stadera, brano che anticipa l'album Bidonville. Una riflessione poetica e urbana sulla periferia napoletana e trent'anni di carriera.

I 24 Grana inaugurano un nuovo capitolo della loro storia trentennale pubblicando da domani Stadera, brano in digitale che anticipa l'atteso album Bidonville.

La band napoletana sceglie una delle strade della periferia orientale della città come titolo e simbolo di questo nuovo singolo, che rappresenta a pieno la loro capacità di sperimentare tra sonorità e profondità lirica. Stadera intreccia realtà e poesia, dando voce alle storie ai margini della città e trasformandole in metafora della condizione esistenziale contemporanea.

Stadera: una galleria di immagini su un accompagnamento denso di groove. Una street view dove si avvicendano storie di persone ordinarie che portano il peso della solitudine - dichiarano i 24 Grana - La periferia con la sua mancanza di spazi di aggregazione, se non per qualche bar, è uno sfondo non soltanto urbano ma anche emotivo, tra precarietà e sofferenza. Tra il cemento di via Stadera solo di primo mattino si percepisce un'aria più fresca e leggera; il resto è tutto un faticoso tran-tran in un ambiente rumoroso e disumanizzato. Le chitarre scandiscono ritmiche e temi agrodolci, il basso e la batteria accompagnano con una ritmica malinconica e pulsante l'incedere delle giornate, l'elettronica cuce le scene del racconto, con rhodes e sintetizzatori ad aprire brevi squarci di cielo.

La pubblicazione di Stadera segna anche i trent'anni di attività dei 24 Grana, gruppo che ha segnato la scena indipendente italiana con sei album e un linguaggio originale tra rock, dub, elettronica, reggae e tradizione napoletana. Con una storia fatta di ricerca nei suoni e attenzione alle fragilità umane, il gruppo ha sempre restituito dignità poetica ai racconti di periferia, spesso alternando l'italiano e il dialetto napoletano, e collaborando con nomi come Daniele Sinigallia e Steve Albini.

Nati a metà anni Novanta, Francesco Di Bella, Armando Cotugno, Renato Minale e Giuseppe Fontanella proseguono così il percorso iniziato anche dopo la reunion del 2019, che li ha visti registrare negli Abbey Road Studios e tornare al grande pubblico. Le loro canzoni sono state scelte anche per colonne sonore, come nel docufilm I Nisidiani presentato a Venezia, a conferma della loro influenza oltre i confini della scena alternativa.

Bidonville, in uscita per La Canzonetta Record, conterrà undici inediti e si propone di raccontare con sguardo lucido e attuale il presente e le sue contraddizioni, fedele allo stile unico dei 24 Grana. Con Stadera la band invita l'ascoltatore a entrare nei paesaggi umani e urbani di Napoli, proseguendo nella sua missione di testimonianza tra poesia e impegno sociale.