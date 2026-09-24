M¥SS KETA ritorna con il nuovo singolo BBDV6? prodotto da Crookers

M¥SS KETA è tornata e lo fa in grande stile, lanciando il nuovo singolo BBDV6? dal 25 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano, prodotto da Crookers, si presenta come un potente mix electro-house che richiama le radici più autentiche del clubbing dell'artista milanese, pronta ancora una volta a scuotere la scena musicale.



BBDV6? è l'acronimo di BABY DOVE SEI? e nasce da una notte vissuta intensamente nel leggendario Cocoricò, più precisamente al Ciao Sex, la sala più trasgressiva e imprevedibile del celebre club della Riviera adriatica. Proprio l'atmosfera di questo luogo iconico è stata scelta da M¥SS KETA per girare il videoclip ufficiale, cercando di restituire tutta la carica, l'energia e la stravaganza tipiche del Ciao Sex.



IL COCORICO', LA NOTTE, LA RIVIERA, IL CIAOSEX, GIUSY CONSOLI CHE MI PARLA AL MICROFONO, CERULEO IN CONSOLLE - LE RAGAZZE MI PORTANO IN BAGNO, LUCI AL NEON, IL NAUFRAGAR M'E' DOLCE IN QUESTO MARE.



Il progetto non si ferma qui: sono infatti in arrivo diversi remix del singolo realizzati da dj di fama internazionale, che approfondiranno ulteriormente la dimensione sonora di BBDV6? rendendolo ancora più adatto alle piste dance internazionali.



Questa nuova uscita segue il singolo Hangover Girl, risultato della collaborazione con Miss Bashful durante l'estate, confermando la volontà di M¥SS KETA di esplorare sonorità elettroniche immersive e sperimentali, senza perdere l'arguzia e l'ironia che da sempre la contraddistinguono.



L'artista milanese non è solo sinonimo di innovazione musicale, ma anche di impegno sociale. Icona misteriosa dal volto velato, performer situazionista e paladina dei diritti civili e della comunità LGBTQ+, M¥SS KETA continua a distinguersi sui palchi più prestigiosi d'Europa. L'estate l'ha vista protagonista a Berlino, Londra, Barcellona, Lärz, Trento, Taranto, Parigi e ancora una volta nella capitale tedesca per il Pride.



I prossimi appuntamenti del suo tour toccheranno Roma, al Parco Schuster il 25 settembre, e Londra, presso l'E1, il 18 dicembre. Il calendario delle date è in continua evoluzione, a testimonianza del crescente successo internazionale dell'artista.



Fin dalla sua comparsa sulla scena M¥SS KETA ha rotto ogni schema fondendo pop, rap, house ed elettronica in una miscela esplosiva. Nei suoi testi ironici e provocatori riflette le contraddizioni del presente, raccontando la notte, la società e i suoi eccessi. Il suo impatto non riguarda solo la musica: ha collaborato con grandi nomi della moda come Blumarine, Calvin Klein, Etro, Roberto Cavalli e Pucci, consolidando la sua immagine anche nel fashion system.



In televisione ha co-condotto il Dopofestival di Sanremo 2020, vinto il format Celebrity Hunted nel 2021 e raggiunto il successo internazionale con PIENA, tra le colonne sonore della serie cult HBO The White Lotus ed elemento portante di campagne globali come quella per Martini. Nel suo repertorio figurano brani diventati ormai iconici come Le ragazze di Porta Venezia, FINIMONDO, PAZZESKA con Guè, Adoro con Il Pagante e molte altre hit destinate a restare nell'immaginario collettivo.



M¥SS KETA si conferma una vera sacerdotessa della notte e continua ad affascinare pubblico e critica. La misteriosa artista milanese rilancia la sfida con BBDV6? e i suoi remix, pronta a conquistare ancora i club e le piattaforme internazionali con una presenza che unisce musica, attitudine provocatoria e un impegno sociale sempre più forte.