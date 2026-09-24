La Wule Symphony Orchestra dei monaci Chan torna a Milano: concerto gratuito al Teatro Arcimboldi

Un evento unico all'insegna della spiritualità, della musica e della pace approda a Milano il prossimo 2 novembre: la Wule Symphony Orchestra, la più grande compagnia musicale di monaci Chan al mondo, torna in Italia per un concerto speciale al Teatro degli Arcimboldi diretto dal Maestro Shi Wule.

L'appuntamento, previsto per le ore 20.00 presso il Teatro Arcimboldi in Viale dell'Innovazione 20, offre al pubblico l'opportunità di partecipare gratuitamente, previa prenotazione, lasciando una donazione libera sul posto. Il ricavato contribuirà alla creazione di un nuovo centro di meditazione in Italia, pensato per promuovere armonia, serenità e accogliere artisti internazionali impegnati nella missione di pace e dialogo attraverso le arti.

La Wule Symphony Orchestra incarna il perfetto connubio tra meditazione sonora e virtuosismo musicale, trasformando il concerto in una vera esperienza di raccoglimento e armonia interiore. L'intero concerto si svolge in un'atmosfera di serenità e solennità, dove ogni nota e ogni movimento diventano espressione autentica del mondo interiore dei maestri Zen. Il pubblico è invitato a immergersi nella bellezza delle arti e a vivere un'esperienza di profonda armonia e raccoglimento interiore.

Alla guida dell'orchestra, il Maestro Chan Shi Wule ha saputo portare la sua visione musicale nei principali teatri internazionali, ottenendo prestigiosi riconoscimenti. L'orchestra rivendica il Guinness World Record come più grande complesso monastico musicale al mondo, con esibizioni presso l'UNESCO e perfino un incontro con Papa Francesco. La collaborazione con il celebre tenore Plácido Domingo, che ha descritto la formazione come "un'orchestra senza pari", testimonia il livello artistico dell'ensemble. Shi Wule è stato elogiato, tra gli altri, dalla Premio Nobel Leymah Gbowee e da icone sportive come Gianluigi Buffon e Andrea Pirlo.

Il concerto milanese è frutto della collaborazione con il promotore culturale Sean White (Zhang Changxiao), attivo da anni nel rafforzare i legami musicali e culturali tra Italia e Cina. White ha contribuito a diffondere la musica italiana in Asia grazie ad artisti di rilievo come Diodato, Malika Ayane, Giovanni Allevi, Eugenio Finardi e, attraverso il suo libro "Creuza de Mao", anche la fama di Fabrizio De André e Vasco Rossi. Il suo impegno per gli scambi culturali gli è valso il Premio Nazionale "G. Falcone e Borsellino".

L'iniziativa si avvale del sostegno del Centro per gli Scambi Culturali e lo Sviluppo Italia-Cina (ICCX) e dell'Associazione Mondiale per la Pace e l'Armonia Interiore (AMPAI). Dopo il concerto di novembre sono previsti altri appuntamenti inediti della Wule Symphony Orchestra, che verranno annunciati prossimamente.

Un'occasione rara per respirare l'incontro tra Oriente e Occidente, vivere la forza della musica come linguaggio universale di pace e scoprire il potere armonizzante dell'arte zen attraverso l'esperienza unica dei monaci Chan guidati dal Maestro Shi Wule.